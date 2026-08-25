Desafío matemático: parece fácil, pero pocos consiguen resolverlo

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 7 × (16 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 7 × (16 + 11) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 11 = 27
La expresión queda así: 10² + 7 × 27 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
10² = 100
La expresión queda así: 100 + 7 × 27 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 27 = 189
La expresión queda así: 100 + 189 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
100 + 189 = 289 |
289 - 20 = (?)
El error más común aparece cuando se intenta resolver todo por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, cambiar el orden de los pasos modifica por completo el camino. Por eso, este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a ejercitar la concentración, refresca reglas básicas de cálculo y demuestra que, muchas veces, la respuesta correcta depende más del método que de la velocidad.