Desafío matemático: parece fácil, pero pocos consiguen resolverlo

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 10² + 7 × 27 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 7 × 27 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 27 = 189

La expresión queda así: 100 + 189 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 189 = 289 |

289 - 20 = (?)

Resultado final: 269

El error más común aparece cuando se intenta resolver todo por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, cambiar el orden de los pasos modifica por completo el camino. Por eso, este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a ejercitar la concentración, refresca reglas básicas de cálculo y demuestra que, muchas veces, la respuesta correcta depende más del método que de la velocidad.