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Desafío matemático: parece fácil, pero pocos consiguen resolverlo

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 10² + 7 × (16 + 11) - 20.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 11 = 27

La expresión queda así: 10² + 7 × 27 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

10² = 100

La expresión queda así: 100 + 7 × 27 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 27 = 189

La expresión queda así: 100 + 189 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

100 + 189 = 289 |

289 - 20 = (?)

Resultado final: 269

El error más común aparece cuando se intenta resolver todo por impulso y no por jerarquía matemática. En esta cuenta, cambiar el orden de los pasos modifica por completo el camino. Por eso, este tipo de reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a ejercitar la concentración, refresca reglas básicas de cálculo y demuestra que, muchas veces, la respuesta correcta depende más del método que de la velocidad.

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