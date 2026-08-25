Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión antes de que pasen 10 segundos: (5 + 8)² - 6 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión antes de que pasen 10 segundos: (5 + 8)² - 6 × 8 + 27.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 8 = 13
La expresión queda así: 13² - 6 × 8 + 27
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 6 × 8 + 27
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
6 × 8 = 48
La expresión queda así: 169 - 48 + 27
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 48 = 121 |
121 + 27 = (?)
El error común en este problema aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego sirve para entrenar cálculo mental, concentración y lectura precisa de consignas, tres habilidades que pueden cambiar por completo una cuenta que a primera vista parece directa.