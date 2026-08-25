Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

5 + 8 = 13

La expresión queda así: 13² - 6 × 8 + 27

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 6 × 8 + 27

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

6 × 8 = 48

La expresión queda así: 169 - 48 + 27

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 48 = 121 |

121 + 27 = (?)

Resultado final: 148

El error común en este problema aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Este tipo de juego sirve para entrenar cálculo mental, concentración y lectura precisa de consignas, tres habilidades que pueden cambiar por completo una cuenta que a primera vista parece directa.