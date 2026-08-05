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Desafío Matemático: ¿podés completar este reto sin caer en el error común?

La propuesta de este Desafío Matemático es poner a prueba tu cálculo mental antes de mirar la solución.

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Desafío Matemático: ¿podés completar este reto sin caer en el error común?

Este Desafío Matemático tiene todo lo necesario para parecer más simple de lo que realmente es. A primera vista, la cuenta invita a avanzar rápido y resolver de izquierda a derecha, pero ese impulso puede llevar a un resultado equivocado. La clave está en mirar con calma los signos, detectar qué se resuelve primero y no perder de vista cómo los paréntesis modifican el recorrido.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto tiene su clave en el orden de la cuenta

La expresión exacta para resolver es: (8 + 4)² - 8 × 5 + 36

Para no confundirse, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero paréntesis, luego potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. En este reto, ese orden es fundamental porque la potencia aparece después de resolver el paréntesis, y la multiplicación todavía debe hacerse antes de la suma final.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolver la cuenta en una hoja o mentalmente. El juego está en frenar un segundo antes de combinar todo y revisar si cada operación ocupa el lugar que corresponde.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 4 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 5 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar este reto sin caer en el error común?

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 5 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 144 - 40 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 40 = 104 | 104 + 36 = 140

La expresión queda así: 140

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego mental: obliga a prestar atención, ordenar la información y ejercitar la concentración sin necesidad de cálculos largos.

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