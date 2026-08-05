Desafío Matemático: ¿podés completar este reto sin caer en el error común?

1) Paréntesis
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 4 = 12
La expresión queda así: 12² - 8 × 5 + 36
2) Potencia
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 8 × 5 + 36
3) Multiplicación
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 5 = 40
La expresión queda así: 144 - 40 + 36
4) Sumas y restas
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 40 = 104 | 104 + 36 = 140
La expresión queda así: 140
Resultado final: 140
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este tipo de desafío funciona tan bien como juego mental: obliga a prestar atención, ordenar la información y ejercitar la concentración sin necesidad de cálculos largos.