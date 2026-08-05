El contundente posteo de la hermana de Tuli Acosta tras la polémica con Luck Ra y La Joaqui

“Antes de compartir, verificá. Antes de juzgar, pensá. Porque detrás de cada pantalla hay personas reales. Y una sociedad que deja de hacerse preguntas es una sociedad mucho más fácil de influenciar”, reflexionó.

La publicación no pasó inadvertida y fue la propia Tuli quien respondió con un mensaje de agradecimiento dirigido a su familia: “ Te amo, Paulita. Los amo mucho. Gracias por ser mis pilares. Por siempre y para siempre juntos a pesar de la distancia ”.

Qué dijo Tuli Acosta de Luck Ra y La Joqui

Durante su visita a La mañana con Moria (eltrece), Tuli Acosta fue consultada sin rodeos por Moria Casán sobre los rumores que la vincularon con Luck Ra tras la separación del cantante y La Joaqui.

La conductora quiso saber si la bailarina creía que el artista podía tener algún sentimiento hacia ella: “¿Por qué pensás que en esta historia se te mete a vos? ¿Pensás que Luck Ra puede sentir algo por vos? ”.

“No, imposible. Porque desarrollamos un vínculo que, es uno de mis mejores amigos, pero yo lo siento como mi hermano ”, respondió Tuli. Ante la repregunta de Moria sobre qué ocurría del otro lado, la influencer fue contundente: “ Lo siento igual. Una sabe cuando del otro lado se siente algo distinto, y es mi hermano y pongo las manos en el fuego que eso no es así “, remarcó.

Moria volvió a profundizar sobre el motivo por el que las miradas se centraron en ella, especialmente después de que se conociera la ruptura de una de las parejas más queridas del mundo artístico. Frente a esto, Tuli apuntó contra la repercusión que tuvo el tema en redes sociales y explicó que muchas veces la atención se dirige hacia la mujer involucrada en este tipo de situaciones.

“A la gente le gusta el lío. Es por eso nomás. Me parece que va más allá de mí y de este conflicto en general. Siempre sucede que se le pone el ojo a la piba más que al chabón. Haya fuentes, no haya fuentes, o hilo del qué tirar o no, la gente se lo inventa”, lanzó.

Además, la artista señaló que actualmente las redes suelen amplificar las críticas y los mensajes negativos. “Los comentarios malos y eso atrae”, expresó, al remarcar que se trata de una característica de la época actual.

Por último, Tuli contó que desde el comienzo eligió mantenerse al margen de las versiones y confiar en lo que sabía de la situación. “Intenté no hablar justamente porque creía suficiente la palabra de ellos y y que a puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras y nunca hubo una cuestión así ”, sostuvo.