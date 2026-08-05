Un reconocido modelo de 37 años perdió la vida en un accidente mientras trabajaba en una producción

Lo más desconcertante del caso es que, según trascendió, las cámaras de la producción no estaban grabando en el momento del accidente, por lo que todavía no existe una explicación clara sobre qué provocó la pérdida de control del deportivo.

Las autoridades italianas mantienen abierta la investigación para reconstruir exactamente qué ocurrió durante esos segundos fatales.

La noticia golpeó de lleno a sus seguidores y al ambiente televisivo. Mano Machinek había alcanzado una importante popularidad en 2022, cuando participó junto a su pareja, María Maksimovic, en la primera temporada del exitoso reality austríaco Forsthaus Rampensau.

Además de dedicarse al modelaje, era un apasionado del automovilismo. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de autos deportivos, circuitos y eventos relacionados con el mundo motor, una pasión que lo acompañó hasta el último día.

La cadena ATV, que emitía el reality, confirmó la noticia con un sentido comunicado: "Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este momento", expresaron.

El mensaje más desgarrador llegó pocas horas después de parte de su pareja. "Mi amado Mano murió en un trágico accidente automovilístico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en este mundo: conducir un auto", escribió María Maksimovic.

Y agregó una frase que conmovió a miles de personas: "Me parte el corazón que precisamente aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él".