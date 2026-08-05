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Un reconocido modelo de 37 años perdió la vida en un accidente mientras trabajaba en una producción

Grabación se convirtió en una pesadilla: murió un famoso modelo, exparticipante de reality, mientras trabajaba. Enterate.

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Un reconocido modelo de 37 años perdió la vida en un accidente mientras trabajaba en una producción

Lo que debía ser una jornada de trabajo terminó en una tragedia que conmocionó al mundo del espectáculo europeo. El modelo y exparticipante de reality shows Manoel "Mano" Machinek murió a los 37 años tras sufrir un brutal accidente automovilístico mientras participaba de la grabación de un comercial en el norte de Italia.

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El hecho ocurrió el 30 de julio sobre la ruta de montaña de Mottarone, cerca de Gignese, en la zona del lago Mayor. El camino había sido cerrado al tránsito exclusivamente para la filmación, por lo que nadie imaginaba el fatal desenlace.

Machinek estaba al volante de un Porsche 993 RS azul, alquilado especialmente para la producción. Por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo en una curva, salió de la calzada, cayó por un terraplén y terminó impactando violentamente contra un árbol.

Los servicios de emergencia llegaron en pocos minutos y lograron sacarlo del habitáculo. Sin embargo, las heridas eran gravísimas. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los rescatistas, los médicos no pudieron salvarle la vida.

Lo más desconcertante del caso es que, según trascendió, las cámaras de la producción no estaban grabando en el momento del accidente, por lo que todavía no existe una explicación clara sobre qué provocó la pérdida de control del deportivo.

Las autoridades italianas mantienen abierta la investigación para reconstruir exactamente qué ocurrió durante esos segundos fatales.

La noticia golpeó de lleno a sus seguidores y al ambiente televisivo. Mano Machinek había alcanzado una importante popularidad en 2022, cuando participó junto a su pareja, María Maksimovic, en la primera temporada del exitoso reality austríaco Forsthaus Rampensau.

Además de dedicarse al modelaje, era un apasionado del automovilismo. En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de autos deportivos, circuitos y eventos relacionados con el mundo motor, una pasión que lo acompañó hasta el último día.

La cadena ATV, que emitía el reality, confirmó la noticia con un sentido comunicado: "Lamentamos profundamente la muerte de Mano en un accidente de auto. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. María, te deseamos mucha fuerza y te acompañamos en este momento", expresaron.

El mensaje más desgarrador llegó pocas horas después de parte de su pareja. "Mi amado Mano murió en un trágico accidente automovilístico mientras hacía algo que amaba más que casi cualquier otra cosa en este mundo: conducir un auto", escribió María Maksimovic.

Y agregó una frase que conmovió a miles de personas: "Me parte el corazón que precisamente aquello que tanto amaba se haya convertido en el momento en que tuve que despedirme de él".

En pocas palabras

  • Modelo fallecido: El exparticipante de reality Manoel Machinek murió a los 37 años en un accidente de auto.
  • Accidente fatal: Perdió el control de un Porsche 993 RS azul en una ruta de montaña en Italia.
  • Circunstancias: El accidente ocurrió mientras grababa un comercial y las cámaras no estaban en funcionamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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