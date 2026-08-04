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Facundo Moyano, detenido: declaró Candela Arizaga y explicó qué pasó esa noche

Candela Arizaga declaró ante la Unidad de Violencia de Género y dio detalles del episodio con Facundo Moyano. También contó cómo se desencadenó el hecho ocurrido en un departamento de Belgrano.

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La joven que denunció a Facundo Moyano negó la agresión y explicó qué pasó esa noche

La joven que denunció a Facundo Moyano negó la agresión y explicó qué pasó esa noche
Leé también La frase que Facundo Moyano le dijo al encargado de un edificio durante el episodio con Candela Arizaga
La versión del encargado del edificio sobre el episodio entre Facundo Moyano y Candela Arizaga. (Foto: A24.com)

Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, la joven sostuvo que Moyano "no le hizo nada" y descartó haber sido víctima de una agresión física por parte del dirigente sindical.

La declaración quedó incorporada al expediente, que continúa en etapa de investigación para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada en el departamento de Belgrano.

En paralelo, el informe elaborado por la médica legista consignó que Arizaga presentaba una lesión en una rodilla. De acuerdo con la evaluación, se trataba de una lastimadura compatible con una caída en la vía pública, sin que se registraran otras lesiones de relevancia.

Mientras avanza la causa, Facundo Moyano se negó a someterse a los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia para determinar si había consumido sustancias al momento del episodio.

Qué dijo el abogado de la influencer

Desde la puerta del Hospital Pirovano, donde la joven permaneció bajo observación médica, su abogado, Diego Storto, aseguró que su estado de salud era bueno. "Nos aseguramos que está bien, trabajaron bien en el hospital", afirmó.

El letrado también aclaró que la calificación legal de la causa es provisoria y que los pasos a seguir dependerán de la decisión de su representada. "La vi lúcida, la vi bien. Me dijo: 'Gracias Diego por venir, cuando salgo de acá hablamos, está viniendo mi familia'", relató.

La investigación continúa abierta y la fiscalía deberá analizar las declaraciones, las imágenes incorporadas al expediente y el resto de las pruebas para determinar cómo avanzará la causa.

Qué dijo uno de los principales testigos

En las últimas horas también se conocieron distintos testimonios sobre lo ocurrido. Mientras algunas personas aseguraron haber escuchado a la joven pedir ayuda y manifestar que quería alejarse de Moyano, otro testigo sostuvo que la vio desorientada, alterada y corriendo por la avenida, y afirmó que el ex dirigente intentaba ayudarla y evitar que fuera atropellada.

"Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Al contrario, él para mí la quería ayudar", sostuvo uno de los testigos.

La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió durante la madrugada y reconstruir la secuencia a partir de los testimonios, las imágenes de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en el marco de la causa.

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