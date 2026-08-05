Conmoción: un famoso periodista fue internado tras un dramático episodio en vivo

En un comunicado oficial, la Policía explicó que el procedimiento se llevó adelante siguiendo los protocolos establecidos para situaciones vinculadas a una posible crisis de salud mental. Según detallaron, en estos casos se prioriza la contención, el diálogo y las técnicas de desescalada, con el objetivo de proteger a la persona involucrada y evitar mayores riesgos.

Además, informaron que equipos especializados en salud mental también brindan asistencia a la familia del periodista, quien es padre de tres hijos.

Mientras tanto, sus representantes, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, confirmaron que estaban al tanto del contenido que había despertado preocupación en redes sociales y reconocieron que, durante varias horas, no lograron establecer contacto con él.

"Nuestra prioridad es su bienestar y el de su familia", expresaron en un breve comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del periodista mientras atraviesa este delicado momento.

Perez Hilton se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en Estados Unidos durante los años 2000. Su sitio web revolucionó la cobertura de las celebridades con un estilo provocador, repleto de exclusivas y comentarios filosos que marcaron una época en el entretenimiento digital.

Su nombre artístico nació como un juego de palabras inspirado en Paris Hilton, aunque con el tiempo construyó una identidad propia y se transformó en una referencia obligada para millones de lectores interesados en la vida de las estrellas de Hollywood.

Esta vez, sin embargo, su nombre quedó en el centro de la escena por un motivo completamente distinto, luego del dramático episodio que terminó con su internación y encendió la preocupación por su estado de salud.