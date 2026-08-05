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Conmoción: un famoso periodista fue internado tras un dramático episodio en vivo

Angustia en vivo: famoso periodista se salió de control, tomó un arma blanca y se auto lesionó, está internado. Enterate.

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Conmoción: un famoso periodista fue internado tras un dramático episodio en vivo

La tranquilidad de una transmisión en vivo se transformó en una escena de enorme preocupación. Perez Hilton, uno de los periodistas de espectáculos más famosos de Estados Unidos, debió ser internado después de protagonizar un dramático episodio frente a sus seguidores que terminó con la intervención de la Policía y un traslado urgente a un centro de salud.

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El reconocido comunicador, que alcanzó la fama mundial por sus explosivas primicias sobre las celebridades de Hollywood, se autolesionó durante una transmisión en directo, lo que provocó una inmediata reacción entre quienes seguían el vivo. Al notar que la situación podía agravarse, decenas de usuarios alertaron a las autoridades.

Pocos minutos después, efectivos de la Oficina del Sheriff de Miami llegaron hasta la vivienda del periodista. Tras evaluar la situación, Perez Hilton fue trasladado a un hospital para una evaluación psiquiátrica, donde permanece bajo atención médica especializada.

El episodio generó una enorme conmoción entre sus fanáticos y en el ambiente del espectáculo estadounidense, donde Hilton es una figura muy conocida desde hace más de dos décadas.

En un comunicado oficial, la Policía explicó que el procedimiento se llevó adelante siguiendo los protocolos establecidos para situaciones vinculadas a una posible crisis de salud mental. Según detallaron, en estos casos se prioriza la contención, el diálogo y las técnicas de desescalada, con el objetivo de proteger a la persona involucrada y evitar mayores riesgos.

Además, informaron que equipos especializados en salud mental también brindan asistencia a la familia del periodista, quien es padre de tres hijos.

Mientras tanto, sus representantes, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, confirmaron que estaban al tanto del contenido que había despertado preocupación en redes sociales y reconocieron que, durante varias horas, no lograron establecer contacto con él.

"Nuestra prioridad es su bienestar y el de su familia", expresaron en un breve comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del periodista mientras atraviesa este delicado momento.

Perez Hilton se convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en Estados Unidos durante los años 2000. Su sitio web revolucionó la cobertura de las celebridades con un estilo provocador, repleto de exclusivas y comentarios filosos que marcaron una época en el entretenimiento digital.

Su nombre artístico nació como un juego de palabras inspirado en Paris Hilton, aunque con el tiempo construyó una identidad propia y se transformó en una referencia obligada para millones de lectores interesados en la vida de las estrellas de Hollywood.

Esta vez, sin embargo, su nombre quedó en el centro de la escena por un motivo completamente distinto, luego del dramático episodio que terminó con su internación y encendió la preocupación por su estado de salud.

En pocas palabras

  • Perez Hilton: Periodista de espectáculos estadounidense fue internado tras un episodio en vivo.
  • Incidente: El comunicador se autolesionó durante una transmisión, lo que activó la intervención policial.
  • Salud mental: Trasladado a un hospital para evaluación psiquiátrica, permanece bajo atención especializada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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