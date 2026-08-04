La frase que Facundo Moyano le dijo al encargado de un edificio durante el episodio con Candela Arizaga

“No observé una situación de violencia”

Camilo señaló que no vio al sindicalista agredir a la joven ni realizar movimientos que interpretara como una amenaza. “No observé una situación de violencia. Interpreto que era una escena de una persona ayudando a otra”, sostuvo ante A24.

Según explicó, Arizaga estaba alterada, asustada y con dificultades para ubicarse en tiempo y espacio. También manifestó que la joven rechazaba la asistencia tanto de Moyano como de un efectivo policial que se aproximó pocos minutos después. “Ella no quería que la ayudara. Quería que él se fuera y quería huir de la situación”, recordó.

El testigo aclaró que no es un profesional de la salud y que, por lo tanto, no podía determinar qué cuadro atravesaba la influencer. Sin embargo, señaló que no observó signos que le permitieran asegurar que hubiera consumido alguna sustancia.

Candela estaba descalza y caminaba por la avenida

El encargado aseguró que la escena le generó preocupación porque Arizaga avanzaba por una zona con tránsito vehicular. “Venía descalza, semidesnuda, corriendo por el medio de la avenida. La podía chocar un colectivo o un auto”, describió.

En ese contexto, sostuvo que Moyano intentaba acercarse para retirarla de la calzada y evitar un accidente. “Él la quería ayudar todo el tiempo. Yo no vi una situación en la que le estuviera haciendo algo malo. Al contrario, para mí intentaba contenerla”, agregó.

De acuerdo con su reconstrucción, el exdiputado se encontraba vestido, consciente y podía mantener una conversación con normalidad.

Qué le dijo Facundo Moyano al encargado

Facundo Moyano. (Foto: archivo)

Camilo afirmó que, al preguntarle directamente qué había sucedido dentro del departamento, Moyano le respondió que la joven “estaba teniendo un brote”.

“Parecía eso, porque no quería que la ayudara él ni tampoco el policía que apareció. Quería huir de todos”, señaló el encargado, aunque nuevamente remarcó que se trataba únicamente de su percepción personal.

La intervención de un policía

Según Camilo, un agente se acercó rápidamente al advertir el estado de la joven. El policía habría intentado hablar con ella y contenerla, pero Arizaga también rechazó su asistencia. “No quería que la ayudara el policía. Quería huir de todos. Estaba fuera de sí, pobre”, relató.

Durante la secuencia, la perra que acompañaba a la influencer se soltó y quedó en medio de la calle. Camilo logró sujetarla y le dijo a Moyano que fuera detrás de Arizaga mientras él cuidaba al animal. “El perro se escapó y yo atiné a agarrarlo. Le dije a Facundo que se quedara tranquilo, que yo lo cuidaba y que fuera a buscarla porque la chica estaba muy mal”, explicó.

El encargado pidió públicamente que Arizaga fuera informada de que su mascota se encontraba a salvo, ya que, según observó, era una de sus principales preocupaciones durante el episodio.