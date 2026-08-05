La mejor amiga de Candela Arizaga reveló qué le contó sobre el episodio con Facundo Moyano

Qué le contó Candela Arizaga a su mejor amiga

Nicole explicó que pudo hablar con Candela antes de que se quedara dormida y sostuvo que la influencer estaba consciente, aunque afectada emocional y físicamente por lo vivido. “Ella está pasando por una situación muy triste. Está entrando en razón de algo muy complicado, pero está acompañada por su mamá, su hermana y toda su familia”, señaló.

Según su versión, Arizaga se encontraba desorientada durante el episodio y comenzó a sentir miedo. Sin embargo, la amiga negó que Candela le hubiera relatado una agresión física por parte de Moyano. “No hubo violencia de género como estuvieron diciendo. Sí, a ella le agarró un poco de miedo porque estaba desorientada por la situación que ya se sabe, pero ahora está bien y está consciente”, aseguró.

Esa afirmación corresponde al relato transmitido por Nicole y no reemplaza las conclusiones de la investigación judicial, que deberá evaluar los informes médicos y el resto de las pruebas reunidas.

“Un error no define a una persona”

La amiga de Arizaga pidió que no se formulen conclusiones anticipadas y cuestionó la exposición que recibió la influencer desde que comenzaron a circular los videos del episodio. “Duele ver cómo se habla, cómo se inventa y cómo se señala sin saber la verdad”, expresó.

Luego agregó: “Un error que se puede cometer no nos define como persona. Antes de opinar o condenar, recordemos que detrás hay una historia y una realidad que solo conocen quienes la viven”.

Nicole aseguró que decidió acompañar a su amiga y que el entorno más cercano se trasladó al hospital apenas tomó conocimiento de lo ocurrido.

También señaló que Candela no tenía su teléfono celular debido a la cantidad de mensajes, críticas e insultos que había recibido.

Cómo se lastimó Candela, según su amiga

Candela Arizaga y su perro Mafia. (Foto: archivo)

Uno de los puntos que Nicole buscó aclarar fue el origen de las lesiones visibles en los pies de Arizaga. Según explicó, la joven salió del edificio descalza y corrió por la calle porque su perra, llamada Mafia, se había escapado. “Ella se lastimó el pie por haber salido corriendo atrás del perro”, sostuvo.

La secuencia coincide parcialmente con el testimonio del encargado de un edificio cercano, quien relató que vio a la influencer descalza, con poca ropa y desorientada, mientras Moyano la seguía y llevaba o intentaba controlar a la mascota.

El hombre afirmó que tomó a la perra para que el ex diputado pudiera seguir a Candela y retirarla de una avenida por la que circulaban colectivos y automóviles.

Qué dijo sobre la relación con Facundo Moyano

Nicole sostuvo que estaba al tanto del vínculo. “Ellos tienen una relación súper estable. Están juntos hace bastante tiempo y se llevan bien”, manifestó.

También aseguró que su amiga estaba involucrada emocionalmente: “Está enganchada, lo quiere mucho. A Facundo lo conocemos todos porque ella nos lo presentó”.

La relación entre Moyano y Arizaga había tomado estado público en febrero, cuando fueron fotografiados durante una cena en Puerto Madero. En ese momento, testigos aseguraron que se mostraron cercanos y que dejaron el restaurante por separado.

Nicole explicó que ambos se habían conocido por medio de las redes sociales y que mantenían el vínculo desde hacía varios meses.

La diferencia de edad y una respuesta que generó dudas

Candela Arizaga caminó sin rumbo por las calles de Belgrano durante la madrugada del martes. (Foto: archivo)

Durante la entrevista, los panelistas le preguntaron por la diferencia de edad entre ambos. Nicole reconoció que Moyano tiene casi dos décadas más que Arizaga, de 23 años, y que esa distancia podría generar inquietud en el entorno. Sin embargo, remarcó que Candela es mayor de edad, vive sola y toma sus propias decisiones.

Ante la consulta sobre una posible manipulación, la amiga respondió que siempre había visto a Arizaga contenta, tranquila y estable dentro de la relación.

“Tengo una relación muy honesta con mi mejor amiga. Siempre nos dijimos las cosas de frente y confío plenamente en lo que me cuenta”, afirmó.

El examen toxicológico y la investigación judicial

El abogado Diego Storto informó que el examen toxicológico realizado a Arizaga había dado positivo para cocaína. Nicole no aportó detalles sobre el consumo ni aseguró conocer la dinámica de los encuentros privados de la pareja.

Al ser consultada sobre si era frecuente que permanecieran juntos durante varias noches y consumieran sustancias, respondió: “Yo no estoy metida en la vida de ellos. Candela es una persona muy sana, entrena todos los días y va a pilates”.

Moyano recuperó la libertad, aunque continúa vinculado al expediente mientras la Justicia reconstruye la secuencia. Según la información aportada, se investigan presuntas lesiones leves y una posible privación ilegítima de la libertad.

Candela todavía no habló públicamente

Nicole anticipó que Arizaga dará su versión cuando se encuentre en condiciones de hacerlo. “Cuando se levante y esté preparada para hablar, lo va a hacer. Va a salir a declarar y va a decir la verdad”, sostuvo.

También aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no había existido una comunicación directa entre Moyano y Candela luego de la liberación del exdiputado. La familia y los amigos decidieron priorizar su descanso y mantenerla alejada temporalmente del teléfono y de las redes sociales.