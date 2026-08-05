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Laura Ubfal reveló que una participante de Gran Hermano le envió una carta documento: "Es ridículo"

Laura Ubfal reveló que recibió una carta documento de una participante de Gran Hermano, cuestionó la medida y calificó de "ridículo" iniciar acciones legales.

5 ago 2026, 18:39
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laura ubfal
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En Bondi Live, Laura Ubfal sorprendió al revelar que recibió una carta documento de parte de una participante de Gran Hermano. Sin dar nombres, la periodista hizo un fuerte descargo al aire, defendió su trabajo como panelista y cuestionó la decisión de iniciar acciones legales mientras la jugadora continúa dentro de la casa.

Todo comenzó cuando Ubfal reflexionó sobre el clima que se vive en la actual edición del reality y apuntó contra algunas actitudes que, según su mirada, terminaron marcando el desarrollo del juego. "La maldad, viste, la soberbia, tirar todo por la borda, hablar peste de la gente, denostar, a mí no me gusta. Si dicen: 'Pero vos lo hacés'. Lo hago porque llega un momento en que no aguanto a la gente, pero no es lo que yo elegiría y me parece que un Gran Hermano no tendría por qué llegar a tanto. De hecho, este Gran Hermano, por ejemplo, sexo no hay. A lo mejor sería mejor que haya sexo en vez de pelea. Pero no lo hay porque no hay no hay empatías. No hay empatías", comenzó diciendo la periodista.

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Minutos más tarde, la conductora fue un paso más allá y reveló una situación personal que, hasta ese momento, no había trascendido públicamente. Sin identificar a la protagonista, contó que recibió una carta documento enviada por una de las jugadoras del programa y expresó su sorpresa por la medida: "Bueno, nada, pavadas que se me dan ganas de decir porque la recibió una carta documento. ¿De quién? No le voy a decir. De una jugadora. Resulta que es una jugadora que está encerrada en una casa. Entonces, si no se puede hablar de una jugadora que está encerrada en una casa, que firmó un contrato donde se sabe que su vida se va a exponer, la verdad que es ridículo".

Lejos de profundizar en el conflicto o revelar la identidad de la participante, Ubfal optó por cerrar el tema y continuar con el análisis del reality: "Pero bueno, señores, es lo que hay y sigamos hablando de Gran Hermano, del espectáculo, que tenemos un montón de primicias".

Como era de esperarse, sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales. Allí, numerosos seguidores de Gran Hermano comenzaron a especular sobre quién podría haber enviado la carta documento. Entre las principales teorías apareció el nombre de Solange Abraham, debido a los reiterados cuestionamientos que Ubfal realizó sobre su desempeño durante la competencia.

Cuál fue el polémico gesto de Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano que hizo estallar las redes

Laura Ubfal volvió a reafirmar su postura respecto de Solange Abraham. La panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que en distintas ocasiones cuestionó el desempeño de la participante, realizó un movimiento en sus redes sociales que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo.

En las últimas horas, la periodista decidió compartir en X un mensaje que no solo apuntaba contra Solange, sino que además incluía críticas hacia la propia producción del programa del que forma parte.

El tuit difundido por Ubfal decía: "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo".

El mismo texto concluía con un pedido directo a las autoridades del reality: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".

La acción de Ubfal no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de Solange, quienes cuestionaron que una panelista del programa compartiera un mensaje con críticas tan duras hacia la jugadora y, además, con señalamientos hacia la producción del ciclo.

Tal como era previsible, el gesto volvió a encender el debate en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la postura de la periodista y quienes salieron en defensa de Solange.

     

 

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