Laura Ubfal reveló que una participante de Gran Hermano le envió una carta documento: "Es ridículo"

Como era de esperarse, sus declaraciones no tardaron en generar repercusión en las redes sociales. Allí, numerosos seguidores de Gran Hermano comenzaron a especular sobre quién podría haber enviado la carta documento. Entre las principales teorías apareció el nombre de Solange Abraham, debido a los reiterados cuestionamientos que Ubfal realizó sobre su desempeño durante la competencia.

Cuál fue el polémico gesto de Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano que hizo estallar las redes

Laura Ubfal volvió a reafirmar su postura respecto de Solange Abraham. La panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que en distintas ocasiones cuestionó el desempeño de la participante, realizó un movimiento en sus redes sociales que generó una fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo.

En las últimas horas, la periodista decidió compartir en X un mensaje que no solo apuntaba contra Solange, sino que además incluía críticas hacia la propia producción del programa del que forma parte.

El tuit difundido por Ubfal decía: "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo".

El mismo texto concluía con un pedido directo a las autoridades del reality: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".

La acción de Ubfal no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de Solange, quienes cuestionaron que una panelista del programa compartiera un mensaje con críticas tan duras hacia la jugadora y, además, con señalamientos hacia la producción del ciclo.

Tal como era previsible, el gesto volvió a encender el debate en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la postura de la periodista y quienes salieron en defensa de Solange.