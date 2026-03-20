Día Mundial del Síndrome de Down: por qué se conmemora el 21 de marzo

¿Qué es el Síndrome de Down?

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El síndrome de Down es una condición genética que se produce por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (trisomía 21), lo que resulta en un total de 47 cromosomas en lugar de los 46 habituales. Esta alteración cambia la forma en que se desarrollan el cuerpo y el cerebro desde el embarazo.

Entre las características físicas más frecuentes se encuentran: disminución del tono muscular (hipotonía), cuello corto, orejas pequeñas, estatura más baja que el promedio, cara aplanada (especialmente en el puente nasal), un solo pliegue en la palma de la mano (pliegue simiesco), manos y pies pequeños y dedos meñiques cortos que a veces presentan curvatura (clinodactilia).

Las personas con síndrome de Down también pueden presentar mayor riesgo de ciertas condiciones de salud asociadas, como defectos cardíacos congénitos, problemas auditivos o visuales, apnea del sueño, leucemia en la infancia, hipotiroidismo o un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer en edades más tempranas. Sin embargo, con atención médica oportuna, seguimiento regular y apoyos adecuados, muchas de estas complicaciones se pueden manejar eficazmente, lo que contribuye a mejorar significativamente su calidad de vida y expectativa de salud.

El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una condición presente desde el nacimiento. Con los apoyos necesarios, las personas que lo tienen pueden acceder a educación inclusiva, empleo, relaciones afectivas y una participación activa en la sociedad.