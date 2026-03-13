Semana Santa coincide con un importante feriado nacional

Este cambio no es casual. La celebración cristiana no se rige por el calendario solar tradicional, sino por el calendario lunar que define el momento exacto de la Pascua.

Según la tradición religiosa, el Domingo de Pascua debe celebrarse el primer domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de otoño, fenómeno que en el hemisferio sur ocurre alrededor del 21 de marzo.

Este cálculo provoca que cada año la Semana Santa se ubique en fechas diferentes dentro del calendario.

Para 2026, las jornadas clave serán:

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril

Sin embargo, lo que vuelve especial al calendario de este año es que el jueves 2 de abril coincide con un feriado nacional de gran relevancia histórica para Argentina.

El feriado del 2 de abril coincide con el Jueves Santo

El 2 de abril es una fecha profundamente significativa en el país. Ese día se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, jornada dedicada a recordar a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Este feriado es considerado inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día para generar fines de semana largos.

En 2026, la coincidencia con el Jueves Santo provoca una situación particular desde el punto de vista laboral. En condiciones normales, el Jueves Santo no es feriado nacional, sino un día no laborable, lo que implica que cada empleador puede decidir si se trabaja o no.

Pero en este caso, la presencia de un feriado nacional inamovible modifica completamente el escenario.

Qué significa que el 2 y el 3 de abril sean feriados

El calendario oficial del Gobierno argentino establece que tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril serán feriados nacionales inamovibles.

Esto implica que se aplican las normas previstas por la legislación laboral para los feriados nacionales, que difieren de las reglas habituales de los días no laborables.

En términos prácticos:

La mayoría de las actividades se suspenden .

Los trabajadores no están obligados a prestar tareas .

Si se trabaja, el salario debe pagarse con un recargo del 100%, es decir, doble remuneración.

En muchos casos, tanto la administración pública como entidades bancarias y empresas privadas suelen declarar asueto durante estas jornadas.

Esto genera, en la práctica, un descanso prolongado para millones de personas en todo el país.

Qué dice la ley sobre trabajar en feriados

La legislación argentina establece normas claras para los días feriados.

Las disposiciones principales surgen de:

La Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744

La Ley 27.399 de feriados nacionales

Estas normas establecen que los feriados nacionales se rigen bajo reglas similares al descanso dominical.

Esto significa que:

El trabajador no está obligado a prestar servicios .

Si el empleador necesita actividad, debe pagar el salario habitual más un adicional del 100%.

En otras palabras, quien trabaje durante un feriado nacional debe cobrar doble.

Qué pasa específicamente con el Jueves Santo en 2026

En la mayoría de los años, el Jueves Santo es catalogado como día no laborable, lo que implica que la decisión de trabajar queda en manos del empleador.

Pero en 2026 ocurre algo distinto.

Al coincidir con el feriado del 2 de abril, la normativa del feriado nacional tiene prioridad sobre la condición de día no laborable.

Por lo tanto:

El jueves 2 de abril se considera feriado nacional pleno.

Las reglas de pago doble se aplican si se trabaja.

Esto significa que los trabajadores que deban cumplir tareas ese día deberán recibir el doble de su salario habitual.

Qué sucede con el Viernes Santo

El Viernes Santo, que en 2026 será el 3 de abril, sí es un feriado nacional inamovible por ley, independientemente de otras fechas del calendario.

Por ese motivo, las reglas laborales son idénticas a las del jueves 2 de abril.

Esto implica que:

No se trabaja en la mayoría de los sectores.

En caso de hacerlo, corresponde una remuneración doble.

Los únicos casos en los que se trabaja de forma habitual son servicios esenciales o actividades que no pueden interrumpirse, como:

hospitales

transporte

seguridad

servicios públicos

algunas actividades comerciales

El calendario laboral durante ese fin de semana

Con esta combinación de fechas, el cronograma queda organizado de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril – feriado nacional

Viernes 3 de abril – feriado nacional

Sábado 4 de abril – día habitual de descanso

Domingo 5 de abril – Domingo de Pascua

Para muchas personas, esto se traduce en cuatro días consecutivos con muy poca actividad laboral.

Este tipo de situaciones suele provocar movimientos turísticos internos, ya que muchas familias aprovechan la oportunidad para realizar viajes cortos.

Todos los feriados inamovibles de 2026 en Argentina

El calendario oficial incluye varios feriados que no pueden trasladarse a otra fecha.

Estos son los feriados inamovibles confirmados:

1 de enero – Año Nuevo

16 y 17 de febrero – Carnaval

24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril – Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajador

25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo

20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio – Día de la Independencia

8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre – Navidad

Estos feriados siempre se celebran en su fecha exacta, sin importar el día de la semana en que caigan.

Los feriados trasladables del calendario 2026

Además de los feriados fijos, existen otros que pueden moverse para favorecer fines de semana largos.

En 2026, los principales feriados trasladables serán:

15 de junio – Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

Estas fechas pueden ser ajustadas para facilitar la planificación turística y el descanso laboral.

Los días no laborables con fines turísticos

El calendario también incluye jornadas especiales destinadas a extender descansos y fomentar el turismo interno.

En 2026 se definieron tres días no laborables turísticos:

23 de marzo

10 de julio

7 de diciembre

En estos casos, la decisión de otorgar el día libre depende del empleador.

A diferencia de los feriados, si se trabaja no corresponde pago doble, salvo que el convenio laboral establezca otra cosa.

Un calendario que favorece el descanso y el turismo

La coincidencia entre Semana Santa y el feriado del 2 de abril convierte a 2026 en uno de los años con mayor expectativa de movimiento turístico durante esa fecha.

Históricamente, la Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor desplazamiento interno de viajeros.

Hoteles, destinos religiosos y centros turísticos suelen recibir una fuerte demanda durante esos días, especialmente en ciudades con celebraciones tradicionales.

Para millones de trabajadores, la combinación de feriados significa una oportunidad ideal para realizar escapadas o descansar en familia.