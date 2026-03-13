Semana Santa coincide con un importante feriado nacional

Este cambio no es casual. La celebración cristiana no se rige por el calendario solar tradicional, sino por el calendario lunar que define el momento exacto de la Pascua.
Según la tradición religiosa, el Domingo de Pascua debe celebrarse el primer domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de otoño, fenómeno que en el hemisferio sur ocurre alrededor del 21 de marzo.
Este cálculo provoca que cada año la Semana Santa se ubique en fechas diferentes dentro del calendario.
Para 2026, las jornadas clave serán:
Sin embargo, lo que vuelve especial al calendario de este año es que el jueves 2 de abril coincide con un feriado nacional de gran relevancia histórica para Argentina.
El feriado del 2 de abril coincide con el Jueves Santo
El 2 de abril es una fecha profundamente significativa en el país. Ese día se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, jornada dedicada a recordar a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.
Este feriado es considerado inamovible, lo que significa que no puede trasladarse a otro día para generar fines de semana largos.
En 2026, la coincidencia con el Jueves Santo provoca una situación particular desde el punto de vista laboral. En condiciones normales, el Jueves Santo no es feriado nacional, sino un día no laborable, lo que implica que cada empleador puede decidir si se trabaja o no.
Pero en este caso, la presencia de un feriado nacional inamovible modifica completamente el escenario.
Qué significa que el 2 y el 3 de abril sean feriados
El calendario oficial del Gobierno argentino establece que tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril serán feriados nacionales inamovibles.
Esto implica que se aplican las normas previstas por la legislación laboral para los feriados nacionales, que difieren de las reglas habituales de los días no laborables.
En términos prácticos:
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La mayoría de las actividades se suspenden.
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Los trabajadores no están obligados a prestar tareas.
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Si se trabaja, el salario debe pagarse con un recargo del 100%, es decir, doble remuneración.
En muchos casos, tanto la administración pública como entidades bancarias y empresas privadas suelen declarar asueto durante estas jornadas.
Esto genera, en la práctica, un descanso prolongado para millones de personas en todo el país.
Qué dice la ley sobre trabajar en feriados
La legislación argentina establece normas claras para los días feriados.
Las disposiciones principales surgen de:
Estas normas establecen que los feriados nacionales se rigen bajo reglas similares al descanso dominical.
Esto significa que:
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El trabajador no está obligado a prestar servicios.
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Si el empleador necesita actividad, debe pagar el salario habitual más un adicional del 100%.
En otras palabras, quien trabaje durante un feriado nacional debe cobrar doble.
Qué pasa específicamente con el Jueves Santo en 2026
En la mayoría de los años, el Jueves Santo es catalogado como día no laborable, lo que implica que la decisión de trabajar queda en manos del empleador.
Pero en 2026 ocurre algo distinto.
Al coincidir con el feriado del 2 de abril, la normativa del feriado nacional tiene prioridad sobre la condición de día no laborable.
Por lo tanto:
Esto significa que los trabajadores que deban cumplir tareas ese día deberán recibir el doble de su salario habitual.
Qué sucede con el Viernes Santo
El Viernes Santo, que en 2026 será el 3 de abril, sí es un feriado nacional inamovible por ley, independientemente de otras fechas del calendario.
Por ese motivo, las reglas laborales son idénticas a las del jueves 2 de abril.
Esto implica que:
Los únicos casos en los que se trabaja de forma habitual son servicios esenciales o actividades que no pueden interrumpirse, como:
El calendario laboral durante ese fin de semana
Con esta combinación de fechas, el cronograma queda organizado de la siguiente manera:
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Jueves 2 de abril – feriado nacional
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Viernes 3 de abril – feriado nacional
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Sábado 4 de abril – día habitual de descanso
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Domingo 5 de abril – Domingo de Pascua
Para muchas personas, esto se traduce en cuatro días consecutivos con muy poca actividad laboral.
Este tipo de situaciones suele provocar movimientos turísticos internos, ya que muchas familias aprovechan la oportunidad para realizar viajes cortos.
Todos los feriados inamovibles de 2026 en Argentina
El calendario oficial incluye varios feriados que no pueden trasladarse a otra fecha.
Estos son los feriados inamovibles confirmados:
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1 de enero – Año Nuevo
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16 y 17 de febrero – Carnaval
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24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
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2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
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3 de abril – Viernes Santo
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1 de mayo – Día del Trabajador
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25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo
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20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
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9 de julio – Día de la Independencia
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8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María
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25 de diciembre – Navidad
Estos feriados siempre se celebran en su fecha exacta, sin importar el día de la semana en que caigan.
Los feriados trasladables del calendario 2026
Además de los feriados fijos, existen otros que pueden moverse para favorecer fines de semana largos.
En 2026, los principales feriados trasladables serán:
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15 de junio – Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
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17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
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12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
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23 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional
Estas fechas pueden ser ajustadas para facilitar la planificación turística y el descanso laboral.
Los días no laborables con fines turísticos
El calendario también incluye jornadas especiales destinadas a extender descansos y fomentar el turismo interno.
En 2026 se definieron tres días no laborables turísticos:
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23 de marzo
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10 de julio
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7 de diciembre
En estos casos, la decisión de otorgar el día libre depende del empleador.
A diferencia de los feriados, si se trabaja no corresponde pago doble, salvo que el convenio laboral establezca otra cosa.
Un calendario que favorece el descanso y el turismo
La coincidencia entre Semana Santa y el feriado del 2 de abril convierte a 2026 en uno de los años con mayor expectativa de movimiento turístico durante esa fecha.
Históricamente, la Semana Santa es uno de los momentos del año con mayor desplazamiento interno de viajeros.
Hoteles, destinos religiosos y centros turísticos suelen recibir una fuerte demanda durante esos días, especialmente en ciudades con celebraciones tradicionales.
Para millones de trabajadores, la combinación de feriados significa una oportunidad ideal para realizar escapadas o descansar en familia.