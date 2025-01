El cortometraje inédito de David Lynch en Netflix que dura 17 minutos y no vas a querer perderte.

Producido en 2016, "What did Jack do?" había permanecido inédito para el gran público hasta su llegada a la plataforma. La única proyección conocida fue durante el Festival of Disruption, un evento organizado por el propio Lynch en Nueva York en 2018. Más allá de esa presentación limitada, el cortometraje no había estado disponible en cines, televisión ni servicios de streaming, lo que convierte este lanzamiento en una pequeña joya inesperada para los seguidores del autor.

De que trata "What did Jack do?" en Netflix

¿Qué se puede esperar de un cortometraje dirigido por David Lynch? Lo insólito, lo surrealista, lo inquietante y, a menudo, lo inexplicable. What did Jack do? no es la excepción. Rodado en un evocador blanco y negro, el filme sitúa a Lynch en el papel de un detective que se encuentra cara a cara con un sospechoso de asesinato muy poco convencional: un mono.

La trama parte de una premisa tan inusual como fascinante. El detective interroga al simio, llamado Jack, a quien se le vincula con un crimen que involucra gallinas. Mientras el diálogo entre ambos se desarrolla, la película despliega un tono que combina el absurdo, el humor negro y la intriga característica del cine de Lynch.

La interacción entre el detective y el mono es un espectáculo en sí mismo. La expresividad del simio, combinado con un doblaje en el que su voz parece cargada de emociones humanas, genera una atmósfera desconcertante que desarma al espectador. Lynch, fiel a su estilo, convierte una conversación aparentemente sencilla en un enigma lleno de simbolismo y capas de interpretación.

El toque inconfundible de David Lynch

Desde su debut como cineasta con Eraserhead hasta sus obras más reconocidas como Blue Velvet y Lost Highway, David Lynch ha construido una carrera marcada por su capacidad para explorar lo extraño, lo inquietante y lo fascinante. What did Jack do? se inserta perfectamente dentro de su universo creativo, reafirmando su talento para convertir lo ordinario en algo extraordinario.

El uso del blanco y negro, los planos cerrados, los diálogos cargados de ambigüedad y la atmósfera enrarecida recuerdan a los proyectos más icónicos de su filmografía. A pesar de su corta duración, el cortometraje encapsula muchos de los elementos que han hecho de Lynch un referente del cine experimental y de culto.

Por qué ver "What did Jack do?" en Netflix

Para los fans de David Lynch, este cortometraje es un imperdible. En apenas 17 minutos, el director logra condensar su esencia creativa, ofreciendo una experiencia tan extraña como cautivadora. Pero incluso para quienes no están familiarizados con su obra, What did Jack do? representa una oportunidad perfecta para adentrarse en el universo de uno de los cineastas más influyentes del siglo XX y XXI.

El diálogo surrealista, la atmósfera de misterio y la presencia de un mono como coprotagonista garantizan una experiencia fuera de lo común. Más allá de su trama, el cortometraje invita a reflexionar sobre temas como la culpa, la comunicación y los límites entre lo humano y lo animal, todo ello envuelto en el característico estilo visual y narrativo de Lynch.