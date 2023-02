El exnovio de Antonela Roccuzzo y un triste consuelo: "Me dejó por..."

Roccuzzo Messi 2.jpg

“Nos encontramos ahí, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Leo le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, expresaron algunas amigas de Antonela Roccuzzo, para contar el inicio de la relación.

"No me dejó por cualquiera, me dejó por Messi", dijo entonces el joven, a pesar de que todavía el crack rosarino no había adquirido la dimensión que tuvo años después.