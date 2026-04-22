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El gran secreto que Luis Brandoni reveló antes de su dolorosa muerte

El actor Luis Brandoni hizo una importante confesión, poco antes de su muerte. Su relato en primera persona.

El gran secreto que Luis Brandoni reveló antes de su dolorosa muerte

El gran secreto que Luis Brandoni reveló antes de su dolorosa muerte

A los 86 años murió el actor Luis Brandoni y la noticia sacudió a todos. El querido artista fue un referente del cine, el teatro y la TV nacional. Uno de sus trabajos más recordados fue en Esperando la carroza. En ese film popularizó una frase que es rememorada por muchos: "Tres empanadas".

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En una nota con El Destape, el propio Brandoni reveló el origen de esa escena que con el tiempo se volvió icónica.

Lejos de imaginar el impacto que tendría, el actor explicó que durante el rodaje nada hacía prever la repercusión posterior: "Hicimos esa escena sin pensar en la trascendencia que iba a tener eso”. Con el correr de los años, esa simple línea de diálogo se transformó en una de las más repetidas del cine argentino, atravesando generaciones y manteniéndose vigente en la cultura popular.

En ese mismo relato, Brandoni sorprendió al contar que, en el momento de la grabación, la escena no despertó ninguna risa en el equipo: "La escena de las tres empanadas no nos causó gracia a nadie cuando la grabamos". Sin embargo, todo cambió tras el estreno de la película, cuando decidió salir a recorrer salas para conocer la reacción del público en vivo.

Fue en una de esas salidas donde comprendió que algo especial estaba ocurriendo. "Y nos dimos cuenta de que algo pasaba con esa escena el primer sábado que se estrenó y salimos por algunos barrios a ver cómo andaba la película. Fuimos al cine de avenida Boedo, estaban los acomodadores afuera, esperando que terminara la película, y uno de ellos me dice: "tres empanadas". Y ahí me enteré que algo pasaba con eso". Ese momento marcó un antes y un después en la percepción de la escena.

Con el paso del tiempo, esa identificación permanente con una sola línea también generó sensaciones encontradas en el actor. "A principio, me halagaba un poco que me recordaran esa escena, ahora con más de 30 años de carrera, que te digan lo mismo, me dan ganas de decirles: 'mirá hice alguna otra cosa en mi vida'", confesó, dejando ver el peso que puede tener un éxito tan contundente.

Finalmente, Brandoni también reflexionó sobre el contraste entre la reacción del público y la naturaleza del fragmento: "Y lo que más llamó la atención es que la escena tiene un final que no es gracioso. Esa escena de esa película son al cine lo que el tango Cambalache es al teatro". Así, el actor dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados detrás de una de las frases más emblemáticas del cine nacional, que hoy, tras su muerte, vuelve a resonar con más fuerza que nunca.

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