La incómoda reacción de Jésica Cirio ante el posible embarazo de Sofía Clerici: el video

En la misma línea, dejó en claro cuáles fueron sus prioridades durante la ruptura: “Para mí era lo principal. A mí no me importaba ni la discusión, ni la pelea, ni nada. Bueno, no funcionó, duramos 12 años, es un montón. No funcionó la relación, se fue, listo, fin”, expresó, manteniendo un tono medido.

Al ser consultada por el impacto mediático que generaron en su momento las imágenes de Insaurralde junto a Clerici en un yate en Marbella, Cirio reconoció: “Me podría haber pasado con cualquier otra pareja, bueno, yo soy una persona de los medios, él era también de los medios, alto impacto todo. Fue fuerte”.

Pero lejos de soltar el tema, Moria Casán volvió a la carga con una pregunta punzante: “¿Él está esperando un bebé por su lado también? Porque viste que muchas veces uno revisa cosas y salen como cochecitos, no sé…”, lanzó, en alusión al posteo de Clerici.

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Incómoda, Jésica Cirio intentó tomar distancia de la situación: “No tengo idea... No creo, no tengo ni idea. No me comentó nada”, respondió sin dar lugar a mayores interpretaciones.

Aunque parecía que la entrevista tomaba otro rumbo, la conductora decidió insistir antes del cierre y retomó el tema con una última consulta filosa: “Para despedirte, hay una cosa en posteos que es el cochecito de la Clerici, como que está esperando un bebé. ¿Cómo te sentís? ¿Es como una gastada? Y está con la marca ahí, me muero”.

En tanto, ante la insistencia de Moria, Cirio fue tajante y puso punto final al tema: “No, no voy a hablar de eso. Nada de eso”.

IG Sofía Clerici - cochecito de bebé

Cuál fue la sorpresiva confesión de Jésica Cirio sobre el papá de su futuro hijo

La noticia que sacudió el inicio de la semana en el mundo del espectáculo tuvo como protagonista a Jésica Cirio, luego de que Ángel de Brito revelara en LAM (América TV) que la modelo está esperando un hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino, con quien mantiene un vínculo desde hace casi un año.

Horas después de que la información saliera a la luz, la propia Jésica Cirio rompió el silencio en Desayuno Americano, donde no solo confirmó la primicia sino que además compartió detalles íntimos de este presente tan especial. Visiblemente movilizada, habló de cómo atravesó estas primeras semanas y de la sorpresa que le generó que la noticia se hiciera pública.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo, dejando en claro que el embarazo se mantuvo en estricta reserva hasta último momento.

Con una sonrisa que evidenciaba su emoción, confirmó además el sexo del bebé en camino y cómo fue el momento en que lo compartió con su hija. “Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie. Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó.

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En cuanto a su relación con Nicolás Trombino, Jésica Cirio dio algunos detalles sobre cómo se fue construyendo el vínculo, que comenzó de manera espontánea y sin planes a largo plazo. “Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años”, explicó.

Respecto a la posibilidad de dar un paso más en la convivencia, la modelo fue cauta y dejó en claro que todavía hay cuestiones por definir. “Vivimos a distancias bastantes grandes y ya se acomodará en algunas charlas que nos queda por delante”, señaló.

En medio de este nuevo capítulo en su vida, también reflexionó sobre su recorrido personal y los aprendizajes que le dejaron los momentos difíciles. “Todo este nuevo camino es por algo y creo que paso a paso más allá de todo lo que me pasó en mi vida, aprendí muchas cosas y me quedan por aprender todos los días”, sostuvo.

Por último, al referirse a su bajo perfil tras la escandalosa separación de Martín Insaurralde a fines de 2022, Jésica Cirio fue contundente sobre su presente emocional: “Creo que está mejor así mi vida, pasé por momentos muy malos emocionalmente”.