Uno de los acusados por el crimen de Kim Gómez volvió a la escuela y pasó lo peor con los padres de sus compañeros

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un padre que relató que el adolescente habría mostrado a otros alumnos un video grabado dentro del instituto donde se encuentra alojado. Según su versión, el contenido mostraba una especie de “bienvenida” que recibió al ingresar, lo que interpretó como una actitud de orgullo por su situación. La escena, de ser cierta, no solo generó indignación sino también desconcierto entre las familias, que cuestionan el tipo de contención y supervisión que recibe el menor.

A este episodio se sumó el relato de una madre que denunció una situación aún más delicada. Según contó, su hijo le aseguró que el joven le mostró cómo ocultaba sustancias ilegales dentro de un marcador para ingresarlas al instituto. La acusación, aunque no confirmada oficialmente, elevó el nivel de alarma y reforzó la percepción de que el entorno escolar podría estar en riesgo.

Las redes sociales también comenzaron a jugar un papel clave en este conflicto. Padres aseguran que circularon amenazas relacionadas con posibles represalias o enfrentamientos a la salida del colegio. El temor ya no se limita al interior del aula, sino que se extiende a los alrededores del establecimiento, donde diariamente se congregan decenas de estudiantes.

“Los chicos tienen miedo de venir”, resumió una de las madres, visiblemente angustiada. Su testimonio refleja una sensación compartida por muchas familias que sienten que la situación los excede y que no cuentan con garantías suficientes para la seguridad de sus hijos. La escuela, que debería ser un espacio de aprendizaje y contención, se transformó en un foco de emocional.

Otro de los padres fue aún más tajante en su postura. Sostuvo que el adolescente perdió su derecho a asistir a una escuela común al haber estado involucrado en un hecho de tal gravedad. “Nuestros hijos también tienen derechos”, planteó, en una frase que sintetiza el dilema central del caso: cómo equilibrar la reinserción de un menor con la protección del resto de la comunidad.

Desde el ámbito judicial, la decisión de permitir la continuidad educativa del joven se apoya en principios fundamentales del sistema de protección de menores. El derecho a la educación es considerado irrenunciable, incluso en contextos de conflicto con la ley penal. Sin embargo, la aplicación práctica de este principio suele generar tensiones cuando se superpone con el derecho a la seguridad de terceros.

Especialistas en niñez y adolescencia advierten que estos casos requieren abordajes integrales que incluyan no solo medidas judiciales, sino también acompañamiento psicológico, intervención social y trabajo con las comunidades afectadas. La falta de comunicación clara y de dispositivos de contención puede agravar el conflicto, como parece haber ocurrido en este caso.

Mientras tanto, las autoridades educativas enfrentan el desafío de sostener la normalidad en un contexto que dista de serlo. Directivos y docentes se encuentran en una posición delicada, intentando mediar entre las exigencias legales y las demandas de las familias. El equilibrio es frágil y cualquier error puede profundizar la crisis.

En paralelo, el recuerdo de Kim Gómez sigue presente. El crimen, que generó una profunda conmoción social, no solo dejó una herida abierta en su familia, sino también en toda la comunidad. La reaparición de uno de los menores vinculados al caso reactiva ese dolor y lo proyecta sobre el presente.

La discusión de fondo, sin embargo, va más allá de este caso puntual. Se trata de un debate estructural sobre el sistema penal juvenil, los límites de la imputabilidad y las formas de reinserción social. Argentina, como muchos otros países, enfrenta el desafío de construir respuestas que sean al mismo tiempo justas, efectivas y humanas.

Por ahora, en la escuela de Abasto, la situación sigue siendo tensa. Padres organizan reuniones, evalúan medidas y exigen respuestas. El miedo, la bronca y la incertidumbre conviven en los pasillos, mientras las clases intentan continuar con normalidad.

El caso expone con crudeza una realidad compleja: no hay soluciones simples cuando se trata de delitos cometidos por menores. Cada decisión implica costos y riesgos, y el equilibrio entre derechos puede volverse extremadamente delicado.

El caso expone con crudeza una realidad compleja: no hay soluciones simples cuando se trata de delitos cometidos por menores. Cada decisión implica costos y riesgos, y el equilibrio entre derechos puede volverse extremadamente delicado.