El agresivo perfil del joven que mató a Sophia Civarelli y se suicidó: los terribles posteos previos a la tragedia

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Los investigadores secuestraron un cuchillo y los teléfonos de ambos. Además, detectaron inconsistencias en la escena: cerca de la mano de la víctima había un arma blanca que, según los peritos, podría haber sido colocada para simular otra mecánica.

También se halló una carta en la que el joven afirmaba que iba a quitarse la vida tras no haber podido “salvar” a su pareja, una versión que los investigadores consideran parte de un intento de encubrimiento.

Un perfil marcado por la violencia en redes

Tras conocerse el hecho, salieron a la luz publicaciones de Alcida en redes sociales que reflejaban un discurso violento y discriminatorio.

El joven, de 22 años y estudiante de Psicología, utilizaba su cuenta en X para difundir mensajes con contenido homofóbico, racista y misógino. Se definía como “argentino y de derecha” y replicaba publicaciones políticas, junto con comentarios agresivos contra inmigrantes, mujeres y la comunidad LGBTQ+.

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Entre los posteos que generaron mayor impacto se encuentran expresiones que banalizaban la violencia de género e incluso hacían referencia a femicidios en tono de burla.

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Femicidio de Sophia Civarelli: la relación y el contexto

Civarelli también tenía 22 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Rosario. La pareja se había conocido en ese ámbito académico y había comenzado la relación a fines de 2025.

La joven era oriunda de Villa Amelia, pero se había mudado recientemente a Rosario para vivir con Alcida y facilitar su cursada.

La fiscalía avanza con la hipótesis de femicidio seguido de suicidio, en base a los indicios recolectados en la escena y al comportamiento posterior del agresor.

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Los peritajes serán clave para determinar con precisión la mecánica del hecho, mientras que el análisis de los dispositivos electrónicos y las publicaciones en redes permitirá profundizar sobre el perfil del atacante.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y el impacto de los discursos de odio, en un contexto donde los femicidios siguen siendo una de las expresiones más extremas de esta violencia.