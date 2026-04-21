Se supo cómo está el padrastro de Ángel tras ser detenido en la alcaidía de Comodoro

“Se dispuso un esquema de resguardo total. Está alojado en un sector separado, sin contacto con otros internos y con vigilancia permanente durante las 24 horas”, detalló Mulero. La aclaración no es menor: en muchos casos, los detenidos por delitos contra menores quedan expuestos a situaciones de violencia dentro de los penales, lo que obliga a las autoridades a extremar cuidados.

El temor a represalias internas es real y forma parte de la dinámica carcelaria. Fuentes vinculadas al ámbito penitenciario señalan que, en delitos de estas características, otros reclusos suelen intentar ejercer castigos por mano propia. Es por eso que la decisión de mantener a González aislado responde a un protocolo que busca evitar justamente ese tipo de episodios.

En este contexto, las autoridades insistieron en que la integridad física del acusado está garantizada y que no existe riesgo alguno dentro del lugar donde permanece detenido. La desmentida oficial buscó frenar la circulación de versiones que, en medio de la conmoción, crecieron con rapidez en redes sociales y distintos espacios informales de información.

Mientras tanto, la causa judicial avanza con plazos definidos. La Justicia estableció un período de seis meses para la investigación, tiempo durante el cual tanto González como la madre del niño, Mariela Altamirano, permanecerán en prisión preventiva. Se trata de una etapa clave, en la que se intentará reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas a la muerte del pequeño.

La situación de la madre también generó atención. Altamirano fue trasladada a una unidad penitenciaria ubicada fuera de Comodoro Rivadavia, específicamente al Instituto Penitenciario Provincial (IPP), emplazado entre Trelew y Puerto Madryn. Allí, al igual que González, permanece alojada en un sector diferenciado, bajo condiciones especiales de seguridad.

El traslado no respondió únicamente a cuestiones de resguardo, sino también a limitaciones estructurales. En la ciudad donde ocurrió el hecho, las opciones para alojar a mujeres detenidas son extremadamente reducidas. La única dependencia habilitada es una comisaría en Rada Tilly, que cuenta con una capacidad mínima y funciona de manera transitoria.

“Se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad”, indicaron desde la fuerza policial, en línea con lo expresado sobre el padrastro del niño. La coincidencia en el tratamiento de ambos detenidos responde a la gravedad del caso y al nivel de exposición pública que adquirió.

Pero más allá de las condiciones de detención, el foco principal sigue puesto en esclarecer la muerte de Ángel. Los primeros resultados de la autopsia aportaron datos estremecedores: el cuerpo del menor presentaba múltiples lesiones, principalmente en la zona de la cabeza, además de un edema cerebral de tipo hemorrágico.

Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de un cuadro de violencia previa, aunque todavía resta determinar con exactitud cómo se produjeron esas heridas y en qué contexto. La investigación busca reconstruir una secuencia de hechos que, hasta el momento, aparece fragmentada y rodeada de incertidumbre.

En paralelo, el caso generó una fuerte reacción en la comunidad. La indignación social creció a medida que se conocían los detalles, y el nombre del niño se convirtió en un símbolo de un problema más amplio: la violencia contra menores en entornos familiares.

Especialistas en niñez advierten que este tipo de situaciones no suelen ser episodios aislados, sino que muchas veces están precedidas por señales que pasan inadvertidas o no reciben la atención necesaria. La detección temprana y la intervención oportuna aparecen como herramientas fundamentales para evitar desenlaces trágicos.

En este escenario, la presión social también influye en el desarrollo de la causa. Si bien la Justicia debe actuar con base en pruebas y procedimientos, el contexto de conmoción pública suele acelerar ciertos procesos y aumentar la exigencia sobre los investigadores.

Por ahora, el expediente se encuentra en una etapa inicial, donde cada dato puede resultar determinante. Testimonios, peritajes y reconstrucciones serán piezas clave para avanzar hacia una eventual imputación más precisa o la confirmación de responsabilidades.

Mientras tanto, las autoridades buscan mantener el orden en un clima cargado de tensión. La desmentida sobre la supuesta agresión a González forma parte de esa estrategia: evitar que la circulación de información falsa complique aún más un caso de por sí delicado.

El desafío no es menor. En tiempos donde las redes sociales amplifican cualquier versión en cuestión de minutos, sostener información oficial clara y verificable se vuelve una tarea central para las instituciones.

La historia de Ángel Nicolás López, aún en proceso de ser esclarecida, deja una marca profunda. No solo por la tragedia en sí, sino por todo lo que revela alrededor: las falencias en los sistemas de protección, las dificultades estructurales del sistema penitenciario y la complejidad de investigar hechos atravesados por la violencia intrafamiliar.

A medida que avance la investigación, se espera que nuevas pruebas permitan arrojar luz sobre lo ocurrido. Por ahora, lo único claro es que el caso seguirá siendo objeto de atención pública y judicial durante los próximos meses, en busca de respuestas que, aunque lleguen, difícilmente logren reparar el daño causado.