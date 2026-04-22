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Develaron la lista de los futbolistas de élite vinculados al escándalo de las "prostitutas VIP" en Italia

La denuncia de la prensa sobre una red de prostitución de lujo comienza a ponerle nombre al escándalo. Mientras los medios italianos más "formales o serios" y los especializados en deportes mantienen su anonimato, los sensacionalistas ya difundieron una lista de judadores reconocidos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Ya comienzan a aparecer los nombres vinculados a la red del deporte y prostitutas VIP (Foto: A24.com)

Ya comienzan a aparecer los nombres vinculados a la red del deporte y prostitutas VIP (Foto: A24.com)

El escándalo que conmueve al deporte italiano comienza a tener nombres. Como si fuera una novela por capítulos, esta comenzó con la noticia bomba: una red de prostitución VIP puesta al servicio de deportistas en Italia. Con sede en Milán, básicamente "alimentó" a jugadores de la ciudad y otras de los alrededores. Pero no fueron los únicos. También eventuales rivales, de paso por Milán acudieron a esos "servicios especiales". Hasta una figura de la Fórmula 1 actual se vincula con el caso, aunque se mantiene el anonimato.

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Con los jugadores, el velo comienza a caer. Los medios tradicionales, catalogados de "serios" se cuidan por el momento de dar a conocer a esos jugadores. Lo mismo puede decirse de los medios deportivos. En cambio, una publicación tachada de "amarillista o sensacionalista", no se calló nada. "Il Giornale" decidió ir a fondo con el tema. Sin esperar a confirmar si las sospechas de la fiscalía - hay una investigación judicial por el caso - son ciertas y si los nombres son correctos o no. Lanzó un artículo con el listado - acotado, pero extenso, de los jugadores.

Y el diario La Voce de Torino, la otra gran ciudad futbolística del norte italiano, repitió el artículo con el título significativo: "Investigación sobre escorts en Milán, surgen los nombres de futbolistas buscados en los teléfonos".

calcio italiano
Surgen los primeros nombres del escándalo en el fútbol italiano. Algunos son campeones mundiales o figuras de sus equipos y selecciones. (Foto: Gentileza La Voce)

Surgen los primeros nombres del escándalo en el fútbol italiano. Algunos son campeones mundiales o figuras de sus equipos y selecciones. (Foto: Gentileza La Voce)

Es que la fiscalía metió a 4 personas presas. Entre ellos a una mujer que actuaría como "proveedora" de las prostitutas VIP para los deportistas. Secuestró su celular y allí aparecieron nombres que cualquier aficionado al "calcio" reconoce de inmediato. Junto a otros jugadores de ligas europeas importantes.

Los nombres que aparecen son: Giroud (campeón mundial con Francia), Hakimi (capitán de Marruecos, cuarto en Qatar 2026 y campeón de África y de la Champions League con el PSG) ,Huijsen, Maldini (hijo) , Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse - este último mencionado además en escuchas telefónicas recogidas en la orden y citado con nombre en la solicitud del fiscal -, Petagna - también presente en una conversación intervenida -, Ranocchia, Ruggeri (Atlético de Madrid), Skriniar, Vicario, Zortea, entre otros. En algunos casos aparecen nombres completos, como Soualiho Meité, Nuno Tavares o Carlos Augusto.

Y un corredor de F1. Hay un indicio, pero por ahora, sigue en las sombras.

Una lista con "notables"

La información que Il Giornale ( y la agencia ANSA) dan los primeros nombres que, seguramente, se verán obligados a dar alguna explicación, aunque no tendrían por qué hacerlo solo por la publicación, alejada de la acción de la justicia. Entre ellos, Olivier Giroud, campeón mundial con Francia y ganador de la Campions League. La otra figura de relieve es Achraf Hakimi, capitán del seleccionado de Marruecos, (futuro animador del mundial 2026) e integrante del PSG que ganó la Champions League. También está el italiano Matteo Rugeri, del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

¿El piloto "sorpresa" es italiano?

Como ya señalamos, gran parte de la prensa guarda un "silenzo stampa" (como diría el "coco" Basile) sobre el piloto de la Fórmula 1. Lo que sí trascendió es que pidió uno de estos "servicios" y la respuesta que hubo fue rápida: "Le mandamos a la brasileña".

antonelli de civil accidente
Kimi Antonelli tuvo un accidente de tránsito en San Marino. (Foto: Gentileza Instagram)

Kimi Antonelli tuvo un accidente de tránsito en San Marino. (Foto: Gentileza Instagram)

Ahora comenzó a tomar fuerza la versión que dice que se trata del piloto italiano Kimi Antonelli, quien revoluciona a su país por sus triunfos en el equipo Mercedes. En 2026 tuvo un accidente de tránsito en San Marino, en una ruta. Ahora se lo vincula con este tema tan complejo.

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