Develaron la lista de los futbolistas de élite vinculados al escándalo de las "prostitutas VIP" en Italia

Los nombres que aparecen son: Giroud (campeón mundial con Francia), Hakimi (capitán de Marruecos, cuarto en Qatar 2026 y campeón de África y de la Champions League con el PSG) ,Huijsen, Maldini (hijo) , Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse - este último mencionado además en escuchas telefónicas recogidas en la orden y citado con nombre en la solicitud del fiscal -, Petagna - también presente en una conversación intervenida -, Ranocchia, Ruggeri (Atlético de Madrid), Skriniar, Vicario, Zortea, entre otros. En algunos casos aparecen nombres completos, como Soualiho Meité, Nuno Tavares o Carlos Augusto.

Y un corredor de F1. Hay un indicio, pero por ahora, sigue en las sombras.

Una lista con "notables"

La información que Il Giornale ( y la agencia ANSA) dan los primeros nombres que, seguramente, se verán obligados a dar alguna explicación, aunque no tendrían por qué hacerlo solo por la publicación, alejada de la acción de la justicia. Entre ellos, Olivier Giroud, campeón mundial con Francia y ganador de la Campions League. La otra figura de relieve es Achraf Hakimi, capitán del seleccionado de Marruecos, (futuro animador del mundial 2026) e integrante del PSG que ganó la Champions League. También está el italiano Matteo Rugeri, del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

¿El piloto "sorpresa" es italiano?

Como ya señalamos, gran parte de la prensa guarda un "silenzo stampa" (como diría el "coco" Basile) sobre el piloto de la Fórmula 1. Lo que sí trascendió es que pidió uno de estos "servicios" y la respuesta que hubo fue rápida: "Le mandamos a la brasileña".

antonelli de civil accidente Kimi Antonelli tuvo un accidente de tránsito en San Marino. (Foto: Gentileza Instagram)

Ahora comenzó a tomar fuerza la versión que dice que se trata del piloto italiano Kimi Antonelli, quien revoluciona a su país por sus triunfos en el equipo Mercedes. En 2026 tuvo un accidente de tránsito en San Marino, en una ruta. Ahora se lo vincula con este tema tan complejo.