"Si están viendo esto, estoy muerto", el video de Luis Brandoni que conmociona a todos.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni a los 86 años. El histórico actor, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el cine y el teatro, desató una fuerte conmoción en las redes sociales, donde miles de seguidores han vuelto viral una de sus escenas más emblemáticas de la película Mi obra maestra, en la que su personaje reflexiona crudamente sobre el sentido de la vida con una frase que hoy resuena como una despedida: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto".