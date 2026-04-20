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"Si están viendo esto, estoy muerto", el video de Luis Brandoni que conmociona a todos

Luis Brandoni es protagonista de una escena muy emotiva, que cobró enorme relevancia tras la noticia de su fallecimiento.

Si están viendo esto

"Si están viendo esto, estoy muerto", el video de Luis Brandoni que conmociona a todos.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni a los 86 años. El histórico actor, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el cine y el teatro, desató una fuerte conmoción en las redes sociales, donde miles de seguidores han vuelto viral una de sus escenas más emblemáticas de la película Mi obra maestra, en la que su personaje reflexiona crudamente sobre el sentido de la vida con una frase que hoy resuena como una despedida: "Si están viendo esto, quiere decir que yo estoy muerto".

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En aquel monólogo, que hoy cobra un significado cargado de melancolía, el personaje cuestionaba el ritmo de la vida moderna y el sistema: "¿Por qué trabajan? ¿Para comprar cosas? ¿Para salir de vacaciones? La esclavitud no se terminó, ahora se llama trabajo". Con la visceralidad que caracterizaba a Brandoni, el texto arremete contra la educación y la pasión colectiva por el fútbol, sentenciando que "este lugar no tiene solución porque si el país entero apoya el culo en un sillón frente al televisor para ver a 22 millonarios corriendo atrás de la pelota, no hay esperanza".

La escena se desplaza luego hacia una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la desilusión social. "Las ideologías ya no existen, existe el hombre concreto que actúa así o asá. El hombre no proviene del simio, es un simio parado que caga sentado", dispara el personaje antes de revelar su propia paradoja existencial: "De tan pesimista que soy, soy optimista porque los extremos se tocan y el frío quema".

El video concluye con un rotundo "Y váyanse todos a la mierda, chau", un cierre que hoy los espectadores interpretan como el último desplante de un artista que jamás tuvo miedo de ser directo. Más allá de la ficción, estas imágenes se han convertido en el refugio de quienes buscan recordar a Brandoni en su esencia: un hombre crítico, apasionado y, sobre todo, inconfundible, cuya voz continuará resonando en la cultura nacional.

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