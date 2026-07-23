El sugestivo posteo de Maia Reficco tras confirmarse su separación de Franco Colapinto

La imagen apareció apenas horas después de que Pepe Ochoa confirmara en LAM que la relación con Franco Colapinto había llegado a su fin, luego de varios días de rumores alimentados por el silencio de ambos en las redes sociales.

Según explicó el panelista, la decisión habría pasado por el piloto, quien estaría atravesando un momento muy particular en su vida.

"Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia", aseguró Ochoa al revelar los motivos detrás de la ruptura.

La distancia también habría sido un factor determinante. Mientras Colapinto vive completamente enfocado en su carrera deportiva, Maia desarrolla gran parte de su presente profesional en Estados Unidos, donde participa de importantes producciones teatrales y televisivas.

"Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", agregó el periodista.

En medio de ese escenario, la publicación de Maia no pasó inadvertida. Sin hablar del piloto, sin mencionar la separación y sin frases melancólicas, la actriz eligió mostrarse sonriente bajo la lluvia, una imagen que muchos interpretaron como una manera de transmitir que, incluso en los días grises, sigue adelante.

Por ahora, ninguno de los dos hizo una referencia directa al final de la relación, pero el llamativo posteo de Maia volvió a poner todas las miradas sobre una historia de amor que, apenas unos meses después de comenzar, llegó inesperadamente a su final.