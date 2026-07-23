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El sugestivo posteo de Maia Reficco tras confirmarse su separación de Franco Colapinto

La inesperada reacción de Maia Reficco después de la ruptura con Franco Colapinto. Mirala.

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El sugestivo posteo de Maia Reficco tras confirmarse su separación de Franco Colapinto

El sugestivo posteo de Maia Reficco tras confirmarse su separación de Franco ColapintoMientras el mundo del espectáculo todavía procesa la confirmación de la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco, un simple posteo de la actriz volvió a encender las especulaciones en las redes sociales.

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Sin escribir una sola palabra sobre la ruptura, Maia eligió expresarse de otra manera. Apenas unas horas después de que se conociera el final del romance, compartió una imagen que muchos interpretaron como una indirecta.

En la fotografía se la puede ver muy maquillada, sonriendo, con lentes de sol y refugiada bajo un paraguas, mientras alrededor cae una intensa lluvia. La única referencia que acompaña la postal hace alusión justamente al clima, aunque para sus seguidores el contexto volvió imposible no buscar un significado oculto.

¿Casualidad o mensaje? Esa fue la pregunta que rápidamente comenzó a repetirse entre los fanáticos, que relacionaron la publicación con el delicado momento sentimental que atraviesa la artista.

La imagen apareció apenas horas después de que Pepe Ochoa confirmara en LAM que la relación con Franco Colapinto había llegado a su fin, luego de varios días de rumores alimentados por el silencio de ambos en las redes sociales.

Según explicó el panelista, la decisión habría pasado por el piloto, quien estaría atravesando un momento muy particular en su vida.

"Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia", aseguró Ochoa al revelar los motivos detrás de la ruptura.

La distancia también habría sido un factor determinante. Mientras Colapinto vive completamente enfocado en su carrera deportiva, Maia desarrolla gran parte de su presente profesional en Estados Unidos, donde participa de importantes producciones teatrales y televisivas.

"Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", agregó el periodista.

En medio de ese escenario, la publicación de Maia no pasó inadvertida. Sin hablar del piloto, sin mencionar la separación y sin frases melancólicas, la actriz eligió mostrarse sonriente bajo la lluvia, una imagen que muchos interpretaron como una manera de transmitir que, incluso en los días grises, sigue adelante.

Por ahora, ninguno de los dos hizo una referencia directa al final de la relación, pero el llamativo posteo de Maia volvió a poner todas las miradas sobre una historia de amor que, apenas unos meses después de comenzar, llegó inesperadamente a su final.

En pocas palabras

  • Maia Reficco: La actriz compartió una sugestiva imagen tras confirmarse su separación de Franco Colapinto.
  • Separación: La ruptura habría sido decisión del piloto, quien prioriza su carrera deportiva.
  • Indirecta: La publicación de Reficco fue interpretada como un mensaje de superación ante la ruptura.
Resumen generado por Thinkindot AI
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