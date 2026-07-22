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José Coronado vuelve a brillar en Netflix con el estreno de un nuevo thriller español

José Coronado arrasa en Netflix con un thriller psicológico que mezcla secretos familiares, paranoia y un crimen lleno de incógnitas.

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José Coronado vuelve a brillar en Netflix con el estreno de un nuevo thriller español. (Foto: Archivo)

José Coronado vuelve a brillar en Netflix con el estreno de un nuevo thriller español. (Foto: Archivo)

José Coronado en Netflix vuelve a ser una de las grandes apuestas de la plataforma con una nueva producción española. El actor protagoniza "Los creyentes", un thriller psicológico que se estrenará el próximo 24 de julio y que construye una historia donde el duelo, la desconfianza y los secretos familiares se transforman en el centro de una trama que mantiene la tensión desde el primer momento.

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Lejos de apoyarse únicamente en el suspenso clásico, la película propone un relato donde cada personaje parece esconder algo y donde la verdad cambia constantemente a medida que avanzan los acontecimientos.

De qué trata "Los creyentes" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras la repentina muerte de su madre, Ruth regresa a su pueblo natal y se reúne con su padre, cuyo extraño comportamiento la lleva a preguntarse qué fue lo que en realidad sucedió".

Los creyentes cuenta la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría conspiranoica que le obsesiona.

La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

¿Qué ocurre cuando ya no sabes si la amenaza está fuera… o dentro de casa? Los creyentes, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Jose Coronado (Entrevías, Legado) y Stéphanie Magnin (La fiera, La moderna) que se estrenará a nivel global el próximo 24 de julio de 2026.

José Coronado vuelve a un terreno que domina a la perfección

Durante los últimos años, José Coronado logró consolidarse como uno de los actores más importantes de las producciones españolas de Netflix. Su participación en títulos como El inocente, La chica de nieve y Legado reforzó su presencia dentro del catálogo internacional de la plataforma.

Ahora vuelve con un personaje completamente diferente, aunque igualmente complejo. Martín no responde al perfil clásico del villano ni del héroe. Es un hombre marcado por el aislamiento, las pérdidas personales y una creciente sensación de amenaza que condiciona su manera de entender la realidad.

La interpretación de Coronado apuesta por los silencios, las miradas y los gestos contenidos para construir un personaje imprevisible. Esa ambigüedad hace que el espectador dude constantemente sobre sus verdaderas intenciones.

Un equipo creativo con experiencia en grandes éxitos

La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras Élite. Carlos Montero y Darío Madrona también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín. Completan el reparto Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) en el papel de Lucía y Alberto Olmo (Mala influencia, Amar es para siempre) como Arón.

El elenco principal de "Los creyentes" con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Stéphanie Magnin
  • Alberto Olmo
  • Mabel Del Pozo
  • Fanny Gautier

Cuándo se estrena "Los creyentes" en Netflix

Con una narrativa centrada en el suspenso psicológico, un elenco encabezado por José Coronado y una puesta en escena que prioriza la tensión emocional por encima de la acción, Los creyentes buscará convertirse en uno de los estrenos españoles más comentados del año cuando llegue al catálogo de Netflix el próximo 24 de julio.

Mirá el tráiler oficial de "Los creyentes" en Netflix

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