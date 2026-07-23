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13 puñaladas y un motivo escalofriante: por qué mataron a Facundo Rico de 37 años en España

El violento asesinato de Facundo Rico: un ingeniero argentino de 37 años, envuelto en una historia escalofriante. Enterate.

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13 puñaladas y un motivo escalofriante: por qué mataron a Facundo Rico de 37 años en España

La muerte de Facundo Rico, un ingeniero argentino de 37 años radicado en España, conmocionó tanto a la comunidad argentina como a los vecinos de Madrid. El profesional fue asesinado de 13 puñaladas en el interior de su departamento, en un crimen que, según la investigación, habría sido motivado por una obsesión enfermiza y una escena de celos que terminó de la peor manera.

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El caso dio un giro impactante cuando los investigadores apuntaron como principal sospechoso a un hombre de 65 años que estaba convencido de que su esposa mantenía una relación con la víctima, aunque hasta el momento no trascendieron pruebas que confirmaran ese vínculo.

Facundo Rico era ingeniero especializado en energías renovables y llevaba más de diez años viviendo en España. Si bien era argentino, también tenía nacionalidad española y había desarrollado una destacada carrera profesional.

Tras instalarse primero en Extremadura, se mudó a Madrid, donde residía desde hacía varios años en el barrio de Las Tablas. Había realizado dos másteres y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, enfocados en la optimización de plantas fotovoltaicas.

Su trayectoria laboral lo llevó a trabajar en importantes proyectos eólicos y solares, incluso en países como Uzbekistán. Apenas dos meses antes de morir había comenzado un nuevo empleo y había compartido su entusiasmo en redes sociales por esta nueva etapa profesional.

La investigación sostiene que el presunto asesino, identificado como A.J., de 65 años, atravesaba una fuerte crisis matrimonial.

Según reconstruyó la Policía, el hombre estaba convencido de que su pareja le era infiel con Facundo Rico, luego de descubrir que ambos concurrían al mismo gimnasio. Esa sospecha habría desencadenado una obsesión que terminó en un brutal ataque.

Los investigadores creen que el agresor ingresó al departamento del ingeniero y lo atacó con gas pimienta para reducirlo antes de asestarle 13 puñaladas en el abdomen y la espalda.

Todo salió a la luz cuando vecinos del edificio llamaron a la Policía por un intenso olor a un producto químico que salía del departamento.

Bomberos ingresaron por una ventana porque nadie respondía y encontraron a Facundo Rico gravemente herido en la cocina. Los médicos realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, pero no lograron salvarle la vida.

Dentro de la vivienda también fue secuestrado un cuchillo de unos 20 centímetros, que sería el arma utilizada en el ataque.

La investigación quedó prácticamente cerrada cuando el principal sospechoso se suicidó al día siguiente del crimen, impidiendo que pudiera ser indagado por la Justicia.

Mientras tanto, los restos de Facundo Rico fueron trasladados a Fuengirola, en Málaga, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

En pocas palabras

  • Asesinato de Facundo Rico: Un ingeniero argentino de 37 años fue hallado muerto con 13 puñaladas en su departamento de Madrid.
  • Motivo del crimen: La principal hipótesis apunta a una obsesión y celos de un hombre de 65 años, convencido de una relación entre su esposa y la víctima.
  • Cierre de la investigación: El principal sospechoso se suicidó al día siguiente del crimen, impidiendo su declaración judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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