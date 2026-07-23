En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
¡No puede ser!

Post Mundial: se conoció la nueva apuesta millonaria de la familia de Antonela Roccuzzo

Luego de finalizado el Mundial, se conoció la nueva apuesta de la familia de Antonela Roccuzzo: millonaria ambición. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Post Mundial: se conoció la nueva apuesta millonaria de la familia de Antonela Roccuzzo

Aunque hoy el apellido Roccuzzo está inevitablemente asociado a Lionel Messi y a la proyección internacional de Antonela, la historia de la familia comenzó mucho antes de la fama y siempre estuvo ligada al mundo de los negocios. Ese perfil emprendedor suma ahora un nuevo capítulo con un importante desarrollo inmobiliario y comercial que promete convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad santafesina de Funes.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos
Desafío matemático: la cuenta que hay que resolver es 4 × 4 × (2²) + 40 ÷ 4 . Imagen creada con IA.

El emprendimiento, denominado "Raíces de Funes", será desarrollado por integrantes de la familia Roccuzzo sobre la Ruta Nacional 9, en el histórico predio donde durante años funcionó la tradicional propiedad L'Alicia.

La iniciativa apunta a crear un complejo multifuncional que reunirá locales comerciales, propuestas gastronómicas, un hotel, canchas de pádel, espacios vinculados a la salud, la estética y distintos servicios, con el objetivo de acompañar el crecimiento que viene experimentando Funes y transformarse en un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas.

Si bien el proyecto está impulsado por familiares de Antonela Roccuzzo, hasta el momento no existe información oficial que indique que ni ella ni Lionel Messi participen directamente de la inversión o del desarrollo del emprendimiento.

Para quienes conocen la historia de la familia, la apuesta no resulta llamativa. Los Roccuzzo construyeron durante décadas una sólida trayectoria empresarial a través de los supermercados Único, una cadena nacida en Rosario que logró consolidarse como una referencia comercial en la ciudad. Esa experiencia fue el punto de partida para diversificar sus inversiones y continuar expandiendo sus negocios.

En paralelo, Antonela Roccuzzo también fue fortaleciendo su perfil como empresaria. Además de convertirse en la imagen de reconocidas marcas internacionales, lanzó Enfans, la firma de ropa infantil creada junto a su madre, su hermana Paula y una prima, ampliando así su participación en el mundo de los negocios.

En ese contexto, "Raíces de Funes" representa una nueva apuesta de la familia por Santa Fe, la provincia donde nació gran parte de su historia empresarial. El proyecto busca combinar comercio, gastronomía, deporte, hotelería y servicios en un solo espacio, reafirmando el espíritu emprendedor que caracteriza al clan Roccuzzo mucho antes de que el apellido alcanzara reconocimiento mundial de la mano de Messi y Antonela.

En pocas palabras

  • Familia Roccuzzo: Desarrolla un ambicioso complejo inmobiliario y comercial en Funes, Santa Fe, llamado "Raíces de Funes".
  • Emprendimiento multifuncional: El proyecto incluirá locales, gastronomía, hotel, canchas de pádel y servicios, aprovechando el crecimiento de la ciudad.
  • Trayectoria empresarial: El clan Roccuzzo tiene una historia ligada a los supermercados "Único", sumando ahora este nuevo proyecto familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
13 puñaladas y un motivo escalofriante: por qué mataron a Facundo Rico de 37 años en España
Prime Video reveló el primer adelanto de "Barreda", su nueva película original
Tras cantar en la final del Mundial, María Becerra vivió un tenso episodio en uno de sus recitales de España

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar