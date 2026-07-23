Post Mundial: se conoció la nueva apuesta millonaria de la familia de Antonela Roccuzzo

Para quienes conocen la historia de la familia, la apuesta no resulta llamativa. Los Roccuzzo construyeron durante décadas una sólida trayectoria empresarial a través de los supermercados Único, una cadena nacida en Rosario que logró consolidarse como una referencia comercial en la ciudad. Esa experiencia fue el punto de partida para diversificar sus inversiones y continuar expandiendo sus negocios.

En paralelo, Antonela Roccuzzo también fue fortaleciendo su perfil como empresaria. Además de convertirse en la imagen de reconocidas marcas internacionales, lanzó Enfans, la firma de ropa infantil creada junto a su madre, su hermana Paula y una prima, ampliando así su participación en el mundo de los negocios.

En ese contexto, "Raíces de Funes" representa una nueva apuesta de la familia por Santa Fe, la provincia donde nació gran parte de su historia empresarial. El proyecto busca combinar comercio, gastronomía, deporte, hotelería y servicios en un solo espacio, reafirmando el espíritu emprendedor que caracteriza al clan Roccuzzo mucho antes de que el apellido alcanzara reconocimiento mundial de la mano de Messi y Antonela.