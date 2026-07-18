Ricardo Darín brilla en Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales

La película sigue la historia de un experimentado cura villero interpretado por Ricardo Darín, quien dedica su vida a trabajar junto a las familias más vulnerables de la Villa 15, conocida popularmente como Ciudad Oculta.

Inspirado por el legado del Padre Carlos Mugica, él intenta sostener una tarea pastoral y social en un contexto atravesado por la pobreza, la exclusión y la violencia cotidiana.

A su lado trabaja un joven sacerdote belga interpretado por Jérémie Renier, quien llega al barrio luego de atravesar una experiencia traumática durante una misión humanitaria. Con una mirada distinta, pero con el mismo compromiso, ambos sacerdotes intentan acompañar a los vecinos mientras enfrentan situaciones cada vez más complejas.

La dinámica cambia con la llegada de Luciana, una asistente social interpretada por Martina Gusmán. Su incorporación no solo fortalece el trabajo comunitario, sino que también genera tensiones personales, dilemas éticos y conflictos emocionales entre los protagonistas.

Mientras la violencia vinculada a las bandas narco aumenta, las dificultades para llevar adelante proyectos sociales se multiplican. A eso se suma la corrupción, la burocracia estatal y el abandono histórico que padecen quienes viven en el barrio.

La historia real detrás de la película argentina

Aunque los personajes centrales son ficticios, Elefante blanco toma como punto de partida un hecho real que marcó la historia urbana de Buenos Aires.

El título hace referencia al gigantesco edificio conocido popularmente como "Elefante Blanco", una construcción ubicada en Villa Lugano que originalmente iba a convertirse en el Instituto de la Tuberculosis.

El proyecto nació con la intención de levantar uno de los hospitales más grandes y modernos de América Latina. Sin embargo, diferentes problemas políticos, económicos y administrativos impidieron que la obra llegara a completarse.

Con el paso de las décadas, aquella enorme estructura de hormigón quedó abandonada y comenzó a deteriorarse hasta transformarse en uno de los símbolos más representativos del abandono estatal.

Lejos de cumplir el objetivo para el que había sido diseñada, la construcción terminó rodeada por viviendas precarias y pasó a formar parte del paisaje cotidiano de Villa 15.

Ricardo Darín vuelve a destacarse en Netflix

Ricardo Darín ya era uno de los actores más reconocidos del cine argentino cuando protagonizó Elefante blanco, pero su interpretación volvió a recibir elogios.

Lejos de los papeles más vinculados al thriller o al drama judicial, aquí encarna a un hombre atravesado por la fe, el compromiso social y las dudas personales.

Su actuación sostiene buena parte del relato y encuentra un sólido complemento en el trabajo de Jérémie Renier, quien aporta una mirada diferente sobre la realidad que enfrenta el personaje.

Martina Gusmán completa el trío protagónico con una interpretación que suma sensibilidad y tensión dramática a medida que avanza la historia.

El elenco principal de "Elefante blanco" con Darín

Ricardo Darín

Jérémie Renier

Martina Gusmán

Federico Barga

Walter Jakob

Mauricio Minetti

Raul Ramos

Pablo Gatti

Mirá el tráiler de "Elefante blanco"