ANSES: la AUH llega a $150.861,90 por hijo en agosto 2026, ¿cuánto se cobra en mano?

AUH por hijo: $150.861,90 en total, con un pago mensual del 80%, equivalente a $120.689,52 .

$150.861,90 en total, con un pago mensual del 80%, equivalente a . AUH por hijo con discapacidad: el monto bruto se actualiza de acuerdo con la movilidad correspondiente y también se aplica el esquema de pago y retención establecido por ANSES.

El 20% restante queda retenido y se acumula durante el año. Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH y acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Asignaciones de ANSES en junio: habilitan el trámite para cobrar $85.000 extra

¿Quiénes pueden cobrar la AUH?

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias que se encuentran en determinadas situaciones laborales y sociales y tienen a cargo niños, niñas o adolescentes menores de 18 años.

Pueden acceder:

Personas desocupadas.

Trabajadores no registrados que no realizan aportes al sistema previsional.

Trabajadores de casas particulares.

Personas inscriptas en el Monotributo Social.

La prestación se otorga por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas por ANSES.

¿Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH?

A diferencia de otras asignaciones, la AUH cuenta con un mecanismo de retención mensual. ANSES deposita directamente el 80% del monto correspondiente y retiene el 20% restante.

El dinero retenido se acumula y puede ser cobrado posteriormente cuando el titular acredita que cumplió con los controles exigidos durante el año.

Para acceder al monto acumulado, es necesario presentar la Libreta AUH, que permite acreditar:

El cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación.

Los controles de salud y atención médica.

La asistencia y regularidad escolar, cuando corresponde.

¿Cómo presentar la Libreta AUH?

El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES. Para completar la gestión, los titulares deben:

Descargar o generar el formulario de la Libreta AUH.

Llevarlo al centro de salud y a la institución educativa correspondiente para completar y firmar la documentación.

Sacar una fotografía clara del formulario completo.

Ingresar a Mi ANSES.

Seleccionar la opción "Hijos" y luego "Libreta AUH" .

y luego . Adjuntar la documentación solicitada.

Una vez presentada y validada la información, ANSES procesa la solicitud y, si se cumplen todos los requisitos, deposita el monto acumulado correspondiente al 20% retenido.

AUH agosto 2026: cuánto se cobra por cada hijo

Con el aumento del 1,89%, el monto bruto de la AUH en agosto será de $150.861,90 por hijo. De ese total, los titulares recibirán $120.689,52 de manera mensual, mientras que $30.172,38 quedarán retenidos.

El monto retenido podrá recuperarse posteriormente mediante la presentación y aprobación de la Libreta AUH, siempre que se hayan cumplido las condiciones requeridas por el organismo.