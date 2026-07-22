Intoxicación y otras circunstancias: encontraron muerta a María Villagra

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el hombre identificado por sus iniciales V.D.R. manifestó que había permanecido junto a la joven durante varios días. Según su declaración, en un determinado momento abandonó el inmueble y, cuando regresó, la encontró sin vida.

Esa versión pasó inmediatamente a formar parte del expediente y comenzó a ser contrastada con el resto de las evidencias obtenidas en la escena. Los investigadores buscan determinar con exactitud los horarios, los movimientos realizados y la veracidad de cada uno de los dichos aportados por el sospechoso.

Ante la necesidad de preservar la investigación y evitar cualquier riesgo de entorpecimiento, la fiscalía ordenó la detención preventiva del hombre, una medida que permitirá avanzar con distintas diligencias mientras se analizan las pruebas reunidas.

Los peritos realizaron un exhaustivo relevamiento dentro de la vivienda donde fue hallado el cuerpo. El objetivo principal consistió en identificar cualquier elemento que pudiera ayudar a reconstruir los últimos momentos de María Belén Villagra.

Durante el procedimiento también fue secuestrado el teléfono celular de la víctima, un dispositivo que podría convertirse en una pieza fundamental para la investigación. Los especialistas buscarán recuperar mensajes, llamadas, registros de ubicación y cualquier otra información que permita establecer con quién mantuvo contacto en las horas previas al fallecimiento.

En investigaciones de este tipo, los dispositivos electrónicos suelen aportar datos relevantes para reconstruir cronologías, verificar testimonios y detectar posibles contradicciones entre las declaraciones de los involucrados y la evidencia digital.

Por ese motivo, el análisis del contenido del teléfono será realizado mediante pericias específicas que permitan preservar la integridad de la información y garantizar su validez dentro del expediente judicial.

Uno de los aspectos que más incertidumbre genera en torno al caso es que el examen médico realizado inicialmente no logró establecer la causa del fallecimiento.

Ante esa situación, la Justicia dispuso el traslado del cuerpo hacia San Fernando del Valle de Catamarca, donde especialistas llevarán adelante una autopsia completa destinada a despejar las principales incógnitas que rodean el caso.

El estudio forense tendrá la misión de determinar si el cuerpo presenta lesiones compatibles con un hecho violento, si existieron signos de intoxicación, si hubo intervención de sustancias o si la muerte respondió a otro tipo de circunstancias.

Además, la autopsia permitirá establecer con mayor precisión el horario del fallecimiento, un dato que podría resultar determinante para confrontar la versión aportada por el detenido y reconstruir cronológicamente los hechos.

Los resultados de este procedimiento son esperados con gran expectativa tanto por la fiscalía como por los investigadores, ya que podrían modificar el rumbo de la causa.

Mientras se desarrollan las pericias científicas, la investigación continúa avanzando mediante la recopilación de diferentes elementos de prueba.

Personal especializado de Homicidios y Criminalística trabaja en conjunto para reconstruir cada uno de los movimientos realizados por la víctima durante los días previos a su muerte.

Los investigadores también intentan establecer quiénes tuvieron contacto con María Belén Villagra recientemente, cuáles fueron sus actividades habituales y si existieron situaciones que puedan tener relación directa con el desenlace ocurrido en la vivienda.

Paralelamente, se tomarán declaraciones testimoniales a personas del entorno de la joven con el objetivo de obtener información que permita completar el rompecabezas que intenta reconstruir la Justicia.

En esta etapa del proceso, ninguna hipótesis fue descartada.

Los investigadores analizan distintos escenarios mientras esperan los resultados de los informes periciales. Entre las posibilidades que forman parte del expediente aparecen una muerte por causas naturales, un eventual suicidio o la posible intervención de un tercero.

Precisamente por esa razón, los fiscales evitaron adelantar conclusiones antes de contar con evidencia científica suficiente que permita respaldar cualquiera de esas líneas investigativas.

Desde el Ministerio Público consideran que resulta indispensable esperar el resultado de la autopsia y del resto de las pericias antes de definir cuál será la calificación legal que podría tener el expediente.

La decisión de mantener detenido al hombre que estuvo junto a la víctima responde justamente a la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación mientras continúan incorporándose elementos probatorios.

En paralelo, los especialistas trabajan sobre la evidencia recolectada dentro del inmueble para establecer si existen rastros biológicos, huellas o cualquier otro indicio que permita reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

Cada detalle encontrado en la vivienda será analizado cuidadosamente y luego incorporado al expediente judicial, donde será confrontado con las declaraciones obtenidas y los resultados de los estudios científicos.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía de Santa María, la Comisaría Departamental, los equipos de Criminalística y los médicos forenses busca responder una pregunta central: qué ocurrió realmente durante las últimas horas de vida de María Belén Villagra.

Los investigadores saben que el tiempo resulta un factor clave en este tipo de causas. Por ello, las diligencias se desarrollan de manera simultánea para evitar la pérdida de evidencia y acelerar la obtención de respuestas.

En las próximas horas también podrían conocerse nuevos testimonios y pericias complementarias que ayuden a completar la secuencia temporal de los hechos.

Mientras tanto, la comunidad de Santa María sigue de cerca el avance de una investigación que generó un fuerte impacto entre vecinos y familiares de la joven.

La incertidumbre permanece porque, hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre las causas del fallecimiento. Esa ausencia de certezas convierte a la autopsia en la prueba científica más importante de toda la investigación.

Solo cuando los especialistas concluyan sus informes y la fiscalía analice el conjunto de las pruebas podrá definirse si el expediente continuará como una muerte de origen no determinado, si existen elementos para atribuir responsabilidades penales o si la investigación debe orientarse hacia otra hipótesis.

Por ahora, la Justicia mantiene todas las posibilidades abiertas y continúa reuniendo evidencia con el objetivo de esclarecer un caso que mantiene en vilo a la provincia de Catamarca. La resolución dependerá de los resultados de las pericias forenses, del análisis de los dispositivos electrónicos, de los testimonios y de cada uno de los indicios incorporados durante los próximos días, elementos que serán fundamentales para determinar qué ocurrió realmente con María Belén Villagra y si detrás de su muerte existió o no la participación de otra persona.