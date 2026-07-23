"Estoy re caliente": la reacción de Franco Colapinto sobre la conferencia con Alonso y Sainz en Hungría

Qué dijo Franco Colapinto sobre la Selección Argentina y qué chicana les tiró a los españoles

El piloto de Alpine reconoció el mérito del campeón, pero cuestionó entre risas los festejos de los fanáticos ibéricos.

El contexto parecía ideal para que surgieran bromas y comentarios sobre el desenlace del campeonato del mundo, y el piloto argentino no esquivó el tema. Por el contrario, respondió con naturalidad, reconoció el mérito del seleccionado español y, al mismo tiempo, dejó en claro el orgullo que siente por el recorrido realizado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo”, expresó Colapinto al ser consultado por la final disputada en el MetLife Stadium.

Lejos de quedarse únicamente con el reconocimiento al rival, el piloto argentino también encontró espacio para una chicana que provocó risas entre los presentes y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. “Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”, lanzó mirando a Sainz y Alonso, quienes recibieron el comentario con una sonrisa.

La escena se produjo en un momento especial para Colapinto, que llega motivado después de haber conseguido una destacada actuación en Bélgica, donde logró sumar puntos importantes para Alpine y fortaleció su confianza de cara a una nueva cita del calendario.

Cómo reaccionaron Carlos Sainz y Fernando Alonso tras ganar el Mundial

Los dos pilotos españoles analizaron el momento deportivo de su país y coincidieron en el nivel colectivo de la Furia Roja.

Del lado español, tanto Sainz como Alonso también fueron invitados a opinar sobre la consagración de su selección y coincidieron en destacar el nivel mostrado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente durante toda la competencia. El piloto de Williams aseguró que siempre tuvo confianza en que España terminaría levantando el trofeo: “Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, afirmó.

Por su parte, Alonso amplió el análisis y relacionó el éxito del seleccionado masculino con el gran presente que atraviesa el fútbol español en diferentes categorías: “No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”, señaló el bicampeón mundial de Fórmula 1.

La conferencia mostró un clima distendido pese a la rivalidad deportiva que todavía permanece fresca tras la final de la Copa del Mundo. Franco elegió combinar deportividad y humor: primero reconoció la superioridad del campeón y luego apeló a una broma futbolera que rápidamente encontró eco entre los fanáticos argentinos.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría

El cronograma de la Fórmula 1 contempla sesiones de prácticas y clasificación antes de la competencia principal del domingo (en hora argentina):

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 07.30

Clasificación: 11.00

Domingo 26 de julio

Carrera a 70 vueltas: 10.00

Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.