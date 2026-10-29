El tremendo error de Martita Fort en una entrega de premios

La influencer no dejó pasar el comentario y le preguntó si realmente era la dueña de la empresa. Diego Poggi se sumó al intercambio con humor y reforzó la ocurrencia de Fort, mientras la posibilidad de visitar la fábrica quedaba planteada.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando la conversación pasó a las nominaciones de los Premios Ídolo.

Poggi le preguntó a Trippar cómo estaba viviendo la ceremonia y qué le parecía la organización. Fue entonces cuando Marta intervino con una frase que cambió por completo el tono de la entrevista: “Yo la verdad vi tu terna y te tengo muchísima fe”.

El problema fue que la influencer no estaba nominada. Desconcertada, la joven reaccionó con una pregunta que dejó en evidencia la confusión: “¿Yo no estoy nominada?”.

La respuesta de Marta fue contundente: “No”. Enseguida, Diego Poggi lanzó un espontáneo “Ay, Marta” y trató de contener la situación, mientras el intercambio quedaba registrado por las cámaras.

Lejos de enojarse, Trippar se tomó el episodio con humor. “Qué calma. Y eso quede grabado”, comentó, consciente de que la escena podía circular rápidamente por las redes sociales. Después, se dirigió a la hija de Ricardo Fort con cariño: “Martita, te amo”.

Poggi no tardó en advertir el potencial viral del momento y le dijo a la influencer: “Ya tenés un viral listo”. La propia Trippar recordó que todo estaba siendo filmado, mientras Marta seguía el juego y la entrevista continuaba.

Pero el episodio todavía tuvo un cierre inesperado. Después del blooper, Marta retomó el pedido de Trippar para visitar la fábrica de chocolates y le ofreció una suerte de compensación por el momento vivido.

“Por eso te ganaste el pase a Felfort”, le dijo, en referencia a la visita que la influencer quería realizar para grabar contenido.

Así, lo que había comenzado como una charla sobre chocolates terminó con una confusión en plena alfombra rosa, una reacción espontánea de Diego Poggi y una promesa que podría convertirse en el próximo contenido de Caro Trippar.