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El tremendo error de Martita Fort en una entrega de premios

No puede ser: Martita Fort metió la pata y terminó protagonizando un momento incómodo. Mirala.

El tremendo error de Martita Fort en una entrega de premios

La alfombra rosa de los Premios Ídolo tuvo un momento tan inesperado como incómodo. Marta Fort protagonizó un blooper con Caro Trippar frente a las cámaras de Telefe que terminó con una pregunta desconcertante, la reacción inmediata de Diego Poggi y una escena que promete dar que hablar en las redes sociales.

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Todo comenzó con una charla distendida entre la influencer y la hija de Ricardo Fort. Trippar se acercó al espacio de entrevistas acompañada por Poggi y contó que estaba feliz de regresar al canal. Pero, antes de hablar de la ceremonia, aprovechó la presencia de Marta para hacerle un pedido muy particular: quería conocer la fábrica de chocolates Felfort y grabar cómo es el trabajo puertas adentro.

“Quiero un día ir a la fábrica de Felfort a filmar un día trabajando en la fábrica de chocolate”, le propuso la creadora de contenido, que incluso imaginó ponerse los elementos de protección y participar de la experiencia para mostrarles a sus seguidores cómo se producen los chocolates.

Marta recibió la propuesta con buena onda y le aseguró que podía ayudarla a concretarla. En medio de las bromas, lanzó una frase que sorprendió a Trippar: “Yo, como dueña, te lo puedo cumplir”.

La influencer no dejó pasar el comentario y le preguntó si realmente era la dueña de la empresa. Diego Poggi se sumó al intercambio con humor y reforzó la ocurrencia de Fort, mientras la posibilidad de visitar la fábrica quedaba planteada.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando la conversación pasó a las nominaciones de los Premios Ídolo.

Poggi le preguntó a Trippar cómo estaba viviendo la ceremonia y qué le parecía la organización. Fue entonces cuando Marta intervino con una frase que cambió por completo el tono de la entrevista: “Yo la verdad vi tu terna y te tengo muchísima fe”.

El problema fue que la influencer no estaba nominada. Desconcertada, la joven reaccionó con una pregunta que dejó en evidencia la confusión: “¿Yo no estoy nominada?”.

La respuesta de Marta fue contundente: “No”. Enseguida, Diego Poggi lanzó un espontáneo “Ay, Marta” y trató de contener la situación, mientras el intercambio quedaba registrado por las cámaras.

Lejos de enojarse, Trippar se tomó el episodio con humor. “Qué calma. Y eso quede grabado”, comentó, consciente de que la escena podía circular rápidamente por las redes sociales. Después, se dirigió a la hija de Ricardo Fort con cariño: “Martita, te amo”.

Poggi no tardó en advertir el potencial viral del momento y le dijo a la influencer: “Ya tenés un viral listo”. La propia Trippar recordó que todo estaba siendo filmado, mientras Marta seguía el juego y la entrevista continuaba.

Pero el episodio todavía tuvo un cierre inesperado. Después del blooper, Marta retomó el pedido de Trippar para visitar la fábrica de chocolates y le ofreció una suerte de compensación por el momento vivido.

“Por eso te ganaste el pase a Felfort”, le dijo, en referencia a la visita que la influencer quería realizar para grabar contenido.

Así, lo que había comenzado como una charla sobre chocolates terminó con una confusión en plena alfombra rosa, una reacción espontánea de Diego Poggi y una promesa que podría convertirse en el próximo contenido de Caro Trippar.

En pocas palabras

  • Martita Fort: La hija de Ricardo Fort protagonizó un blooper en los Premios Ídolo.
  • Error: Confundió a Caro Trippar con una nominada, lo que generó un momento incómodo.
  • Consecuencia: Le ofreció una visita a la fábrica de chocolates Felfort como compensación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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