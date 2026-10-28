La tragedia familiar que golpea a Lionel Scaloni: la historia de sus padres y una vida marcada por el sacrificio

La historia de amor de ambos también estaba atravesada por sus raíces italianas. Las familias Scaloni y Marzetti provenían de la región de Las Marcas, en el centro de Italia. Los antepasados de Eulalia estaban vinculados con localidades como Montegranaro y Rotella, mientras que los de Ángel tenían raíces en pueblos de la provincia de Fermo, entre ellos Magliano di Tenna y Monte San Pietrangeli.

Aquella herencia inmigrante encontró su lugar definitivo en el sur santafesino, donde la pareja levantó su hogar y vio crecer a sus hijos. Nada hacía pensar que, años después, uno de ellos se convertiría en el entrenador que conduciría a la Argentina a ganar la Copa del Mundo.

Pero para Lionel, el camino hacia la Selección comenzó mucho antes de los grandes estadios. Una parte fundamental de ese recorrido se la debe a su padre. Ángel trabajaba como camionero y podía pasar más de diez horas por día en la ruta transportando granos, cereales y piedras. Aun así, encontraba la manera de llevar a Lionel y a Mauro a entrenar en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

Antes de dedicarse al transporte, Chiche también había trabajado como peón de estancia. Su vida estuvo marcada por el trabajo y el esfuerzo cotidiano, dos valores que acompañaron a sus hijos desde chicos.

El propio Scaloni llegó a definir a su padre como su “primer entrenador”. Mucho antes de dirigir a la Selección argentina, fue Ángel quien ayudó a sostener el sueño futbolístico de sus hijos, entre viajes, horarios exigentes y kilómetros recorridos para que pudieran entrenarse.

Mientras tanto, Eulalia acompañaba el crecimiento de la familia desde Pujato. Su trabajo como jueza de paz la mantenía cerca de los vecinos y de la vida cotidiana del pueblo. Allí, lejos de las cámaras y de la exposición internacional, la familia conservó sus costumbres incluso cuando Lionel empezó a convertirse en una figura reconocida del fútbol.

Sin embargo, en los últimos años, la salud de los padres del entrenador se convirtió en una preocupación constante. Eulalia había sufrido un accidente cerebrovascular antes de la Copa América de 2021, mientras que Ángel también atravesó un ACV aproximadamente un mes después de aquella consagración de la Selección en Brasil.

En octubre de 2021, después de una victoria frente a Perú, Lionel habló públicamente de la situación que atravesaba su mamá. También le dedicó el título de la Copa América, conquistado en el Maracaná, con palabras que dejaron ver el costado más vulnerable del entrenador.

“Quiero dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, expresó entonces.

Aquel mensaje quedó como uno de los momentos más personales de su etapa al frente del equipo argentino. Mientras millones de personas celebraban la consagración, Scaloni atravesaba una situación familiar que le recordaba que, incluso en medio de los mayores éxitos profesionales, había preocupaciones que ningún título podía borrar.

Pese a las dificultades, Eulalia y Ángel siguieron viviendo en Pujato. Ni la fama de su hijo ni la dimensión histórica de la Scaloneta los alejaron de la casa donde habían construido su vida. Continuaron ligados a sus costumbres y a la gente del pueblo, que los reconocía como los padres de Lionel, pero también como dos vecinos de toda la vida.

En junio de 2023, el entrenador compartió una imagen familiar en la que aparecía junto a sus padres, sentados a la mesa, con camisetas de la Selección y los pulgares en alto. La fotografía transmitía una felicidad sencilla, de esas que no necesitan grandes escenarios para convertirse en un recuerdo imborrable.

También hubo momentos compartidos con los vecinos y los hinchas que se acercaban a Pujato para saludar a la familia durante la fiebre mundialista. En una de esas ocasiones, Lionel estuvo junto a sus padres en la puerta de la casa familiar, rodeado por el cariño de quienes celebraban la histórica conquista de Qatar.

Ahora, esa misma casa queda atravesada por la ausencia de Lali. Para Ángel, comienza una etapa impensada después de tantos años compartidos; para Lionel y sus hermanos, la despedida de la mujer que estuvo presente desde los primeros pasos de sus vidas.

La historia de “Lali y Chiche” es también la historia de una familia que nunca dejó de tener a Pujato como punto de referencia. Entre raíces italianas, trabajo, mates y viajes a los entrenamientos, sus padres acompañaron a Lionel mucho antes de que el mundo lo conociera como el entrenador campeón del mundo.

Hoy, mientras la familia atraviesa el duelo en la intimidad, queda el recuerdo de una vida compartida y de una mujer que acompañó a su hijo en uno de los caminos deportivos más extraordinarios de la historia argentina.