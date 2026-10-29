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Escalofriante mensaje de famoso streamer que anticipó su muerte y dejó un pedido para su velorio

Estremecedor video de un streamer: anunció su muerte e hizo un particular pedido para el velatorio. Miralo.

Escalofriante mensaje de famoso streamer que anticipó su muerte y dejó un pedido para su velorio

La muerte de El Komanche sigue conmocionando al mundo del streaming y, con el paso de los días, salen a la luz fragmentos de sus transmisiones que hoy cobran un significado especial. En las últimas horas, se viralizó un video en el que el creador de contenido hablaba de su propia muerte y dejaba instrucciones muy particulares sobre cómo quería que fuera su velorio.

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El registro llamó la atención por una frase que el streamer había pronunciado apenas tres semanas antes de su fallecimiento. “Siento que ya estoy en mis últimos días. De verdad. Si me voy a morir, pásenle este clip a mis papás”, había dicho durante una transmisión en vivo.

Las palabras impactaron a sus seguidores, que volvieron a compartir el fragmento y se preguntaron por el contexto en el que las había pronunciado. Sin embargo, no hay elementos que permitan afirmar que se trató de una premonición: el video muestra sus dichos, pero no explica por sí solo qué quiso expresar en aquel momento.

En esa misma transmisión, El Komanche había detallado cómo imaginaba su despedida y dejó en claro que no quería un velorio tradicional. “Ni se les ocurra que mi velorio sea católico. Siempre lo he dicho. A mí me cag... los velorios católicos”, expresó, antes de explicar qué ambiente quería para ese día.

Su deseo era que la música tuviera un lugar central. En particular, pidió que sonaran canciones de Bad Bunny, uno de sus artistas favoritos. La idea contrastaba con la solemnidad habitual de este tipo de ceremonias y reflejaba la intención de que sus seres queridos lo recordaran a través de las cosas que disfrutaba en vida.

Pero eso no fue todo. El streamer también pensó en la comida que quería compartir con quienes fueran a despedirlo. En tono distendido, pidió que no sirvieran tamales y propuso que hubiera pizza.

Incluso dejó planteada una diferencia entre los invitados: “A los invitados top y a los que fueron mis amigos en vida, Pizza Hut. A los otros, Little Caesars”, dijo, mientras explicaba que dejaría dinero para comprar la comida.

Otro de los detalles que más llamó la atención fue su pedido de instalar una pantalla enorme para proyectar sus series, películas y momentos favoritos. Quería que quienes lo recordaran pudieran reencontrarse con una parte de su mundo, desde el anime hasta los superhéroes y el fútbol.

“Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter y los mejores momentos de Messi, mientras suena Bad Bunny en otra sala”, enumeró.

El Komanche también imaginó cómo reaccionarían sus amigos al ver ese contenido durante la despedida. “El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spider-Man o Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo”, explicó.

El video volvió a circular después de su muerte y despertó una mezcla de sorpresa, tristeza y desconcierto entre sus seguidores. Sus palabras, pronunciadas semanas antes de su fallecimiento, hoy adquieren una resonancia distinta, aunque no permiten concluir que supiera que iba a morir.

Mientras la comunidad digital continúa recordándolo, sus propias declaraciones dejaron al descubierto cómo imaginaba una despedida a su manera: con música, pizza, sus personajes favoritos y los recuerdos que quería compartir con las personas que formaron parte de su vida.

En pocas palabras

  • Streamer anticipó su muerte: El Komanche dejó un video pidiendo un particular velatorio antes de fallecer.
  • Pedido especial: Solicitó que sonaran canciones de Bad Bunny y que se sirviera pizza en su despedida.
  • Recuerdos compartidos: Pidió proyectar sus series y películas favoritas para que sus seres queridos lo recordaran.
Resumen generado por Thinkindot AI
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