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Importante actor estuvo en el choque de trenes de España y reveló que vio "el horror"

“Sentí que volví a nacer”: el reconocido actor que viajaba en el tren que chocó y vio el horror. Enterate.

Importante actor estuvo en el choque de trenes de España y reveló que vio el horror

Manuel Bandera viajaba de Madrid a Sevilla por un compromiso laboral cuando quedó en medio del grave accidente ferroviario ocurrido en España. El actor malagueño, conocido por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, vivió momentos de desesperación dentro de la formación y no ocultó la conmoción que le provocó lo que vio. “Lo que he visto es un horror”, expresó tras el dramático episodio.

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El artista había salido de la estación de Atocha a bordo de un AVE con destino a Sevilla, donde tenía previsto participar en la grabación de programas de Canal Sur. Sin embargo, lo que debía ser un viaje de trabajo terminó convertido en una experiencia que, según sus propias palabras, espera no volver a atravesar jamás.

En declaraciones a Cadena SER y Canal Sur Radio, Bandera reconstruyó los momentos previos al impacto. Según contó, el tren se detuvo aproximadamente media hora después de partir y, tras una pausa, volvió a ponerse en movimiento. Fue entonces cuando todo cambió.

“Cuando arrancamos de nuevo y muy poco después, noté un frenazo, un golpetazo y entonces solo pensaba: que no volquemos, que no volquemos”, recordó el actor, todavía conmocionado por lo sucedido.

El miedo a que la formación volcara fue uno de los momentos más angustiantes del viaje. Bandera explicó que se encontraba en el vagón número 1, que en esa ocasión estaba ubicado en la parte trasera del tren. Al dimensionar lo que había ocurrido, resumió la experiencia con una frase contundente: “Siento que he vuelto a nacer”.

Aunque salió del accidente con una pequeña contusión en las costillas, el impacto emocional fue mucho más profundo. El actor reconoció que seguía en estado de shock y que nunca había vivido una situación semejante. “No he pasado nada igual en mi vida y espero no volver a pasarlo”, manifestó.

Pero el horror no terminó cuando el tren se detuvo. Una vez que comprobaron que los pasajeros de su vagón estaban bien, tuvieron que romper una ventanilla para poder salir de la formación. En medio de la incertidumbre, Bandera también intentó ayudar a otro pasajero que necesitaba asistencia.

El actor contó que acompañó a un joven que tenía dificultades para respirar y permaneció con él hasta que pudiera recibir ayuda. En medio de una escena marcada por el desconcierto, buscó colaborar mientras los pasajeros intentaban salir y los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

“Esta imagen se me va a quedar toda la vida. He podido ayudar a un chaval, pero, en fin, es horroroso”, expresó al recordar lo ocurrido.

El accidente ferroviario dejó víctimas fatales y numerosos heridos, y movilizó a los servicios de emergencia. Renfe activó su gabinete de crisis y los mecanismos de asistencia para las víctimas y sus familiares, mientras las autoridades regionales pusieron en marcha el operativo correspondiente.

Las causas del choque permanecían bajo investigación. El propio Bandera evitó especular sobre el origen del siniestro y aclaró que los pasajeros no tenían información suficiente para saber qué había sucedido. “Nosotros es imposible que sepamos qué ha pasado”, señaló.

Manuel Bandera logró salir con lesiones leves, pero quedó profundamente marcado por la experiencia. Su testimonio reconstruye el miedo de los primeros segundos, la incertidumbre dentro del tren y la desesperación de quienes intentaban ponerse a salvo. Un viaje que había comenzado por motivos laborales terminó convertido en una escena que, como él mismo advirtió, difícilmente podrá olvidar.

En pocas palabras

  • Actor Manuel Bandera: Viajó en el tren que sufrió un grave accidente en España y relató la aterradora experiencia.
  • Relato conmovedor: Describió el choque como "un horror" y sintió que "volvió a nacer" tras el incidente.
  • Impacto y ayuda: A pesar de sufrir solo contusiones leves, quedó marcado emocionalmente y asistió a un joven con dificultades respiratorias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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