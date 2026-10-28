Importante actor estuvo en el choque de trenes de España y reveló que vio "el horror"

El miedo a que la formación volcara fue uno de los momentos más angustiantes del viaje. Bandera explicó que se encontraba en el vagón número 1, que en esa ocasión estaba ubicado en la parte trasera del tren. Al dimensionar lo que había ocurrido, resumió la experiencia con una frase contundente: “Siento que he vuelto a nacer”.

Aunque salió del accidente con una pequeña contusión en las costillas, el impacto emocional fue mucho más profundo. El actor reconoció que seguía en estado de shock y que nunca había vivido una situación semejante. “No he pasado nada igual en mi vida y espero no volver a pasarlo”, manifestó.

Pero el horror no terminó cuando el tren se detuvo. Una vez que comprobaron que los pasajeros de su vagón estaban bien, tuvieron que romper una ventanilla para poder salir de la formación. En medio de la incertidumbre, Bandera también intentó ayudar a otro pasajero que necesitaba asistencia.

El actor contó que acompañó a un joven que tenía dificultades para respirar y permaneció con él hasta que pudiera recibir ayuda. En medio de una escena marcada por el desconcierto, buscó colaborar mientras los pasajeros intentaban salir y los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

“Esta imagen se me va a quedar toda la vida. He podido ayudar a un chaval, pero, en fin, es horroroso”, expresó al recordar lo ocurrido.

El accidente ferroviario dejó víctimas fatales y numerosos heridos, y movilizó a los servicios de emergencia. Renfe activó su gabinete de crisis y los mecanismos de asistencia para las víctimas y sus familiares, mientras las autoridades regionales pusieron en marcha el operativo correspondiente.

Las causas del choque permanecían bajo investigación. El propio Bandera evitó especular sobre el origen del siniestro y aclaró que los pasajeros no tenían información suficiente para saber qué había sucedido. “Nosotros es imposible que sepamos qué ha pasado”, señaló.

Manuel Bandera logró salir con lesiones leves, pero quedó profundamente marcado por la experiencia. Su testimonio reconstruye el miedo de los primeros segundos, la incertidumbre dentro del tren y la desesperación de quienes intentaban ponerse a salvo. Un viaje que había comenzado por motivos laborales terminó convertido en una escena que, como él mismo advirtió, difícilmente podrá olvidar.