Qué ver en Netflix: la nueva miniserie española de 6 episodios que todos están viendo

El personaje aspira a obtener el título de Grande de España, mientras intenta mantener a flote una situación familiar cada vez más difícil. Las deudas se acumulan y la boda de su hija se aproxima, dos problemas que lo obligan a buscar una salida urgente.

En ese contexto, la venta del palacete familiar de Madrid aparece como una posible solución. La propiedad representa mucho más que un inmueble: también simboliza el prestigio y la posición social que don Leandro intenta preservar a pesar de sus dificultades económicas.

La oportunidad surge cuando Sofía Carrington, una empresaria adinerada interpretada por Alexandra Jiménez, muestra interés por comprar la vivienda. Lo que inicialmente parece una negociación inmobiliaria destinada a resolver los problemas del marqués pronto adquiere una dimensión más compleja.

La pregunta que atraviesa la historia es hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar para conservar una posición social o conseguir aquello que desean. En el universo de Grande de España, las apariencias tienen un peso decisivo, pero no siempre resisten el contacto con la realidad.

Grande de España, la miniserie española que destronó a Lupin en Netflix

El éxito inicial de Grande de España no tardó en hacerse visible. Apenas tres días después de su estreno, la producción ya ocupó el primer puesto de la clasificación de Netflix.

En lugar de apostar por el suspenso criminal y los robos elaborados, Grande de España presenta una comedia que se burla de las pretensiones sociales y de quienes hacen todo lo posible por mantener una imagen de éxito. La historia utiliza los problemas económicos de su protagonista como punto de partida para construir una sucesión de situaciones incómodas, negociaciones inesperadas y conflictos personales.

El resultado llamó la atención de los espectadores en sus primeros días de disponibilidad. La serie llegó al catálogo el 23 de octubre y, según los datos publicados sobre su clasificación inicial, alcanzó el liderazgo apenas tres días después.

Con seis episodios, la miniserie ofrece una alternativa para quienes buscan una ficción breve que puedan terminar en poco tiempo. Su estructura permite desarrollar los conflictos de los protagonistas sin extender la historia durante varias temporadas.

Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez encabezan el elenco

Antonio de la Torre

Alexandra Jiménez

Enric Benavent

Fernando Andina

Ana Asensio

Lía Lois

Nacho López

César Tormo

Lupe Cartié Roda

Óliver Pérez

Tráiler oficial de Grande de España en Netflix