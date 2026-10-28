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Qué ver en Netflix: la nueva miniserie española de 6 episodios que todos están viendo

Esta nueva serie española se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix en tiempo récord con una historia repleta de secretos y humor.

Qué ver en Netflix: la nueva miniserie española de 6 episodios que todos están viendo. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la nueva miniserie española de 6 episodios que todos están viendo. (Foto: Archivo)

La nueva apuesta española de Netflix consiguió lo que pocas producciones logran en tan poco tiempo: conquistar al público y alcanzar el primer puesto de la plataforma apenas tres días después de su estreno. Se trata de Grande de España, una miniserie de seis episodios que llegó al catálogo el pasado 23 de octubre y que ya logró superar a Lupin.

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La ficción, protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, se convirtió rápidamente en uno de los títulos más comentados de la plataforma. Su llegada coincidió con el estreno de la cuarta temporada de Lupin, pero la producción española consiguió imponerse en la clasificación y captar la atención de los espectadores.

El resultado volvió a poner de manifiesto el interés que despiertan las comedias españolas capaces de combinar situaciones absurdas, personajes reconocibles y una mirada crítica sobre la sociedad. En este caso, la historia se adentra en el mundo de las apariencias, las ambiciones personales y las dificultades de quienes intentan conservar un estatus social que ya no se corresponde con su realidad.

De qué trata Grande de España: un marqués arruinado y una oportunidad inesperada

La trama gira en torno a don Leandro, un marqués interpretado por Antonio de la Torre que atraviesa una situación económica complicada. Su vida está marcada por el deseo de conservar las apariencias y alcanzar un reconocimiento social que considera fundamental para su identidad.

El personaje aspira a obtener el título de Grande de España, mientras intenta mantener a flote una situación familiar cada vez más difícil. Las deudas se acumulan y la boda de su hija se aproxima, dos problemas que lo obligan a buscar una salida urgente.

En ese contexto, la venta del palacete familiar de Madrid aparece como una posible solución. La propiedad representa mucho más que un inmueble: también simboliza el prestigio y la posición social que don Leandro intenta preservar a pesar de sus dificultades económicas.

La oportunidad surge cuando Sofía Carrington, una empresaria adinerada interpretada por Alexandra Jiménez, muestra interés por comprar la vivienda. Lo que inicialmente parece una negociación inmobiliaria destinada a resolver los problemas del marqués pronto adquiere una dimensión más compleja.

La pregunta que atraviesa la historia es hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar para conservar una posición social o conseguir aquello que desean. En el universo de Grande de España, las apariencias tienen un peso decisivo, pero no siempre resisten el contacto con la realidad.

Grande de España, la miniserie española que destronó a Lupin en Netflix

El éxito inicial de Grande de España no tardó en hacerse visible. Apenas tres días después de su estreno, la producción ya ocupó el primer puesto de la clasificación de Netflix.

En lugar de apostar por el suspenso criminal y los robos elaborados, Grande de España presenta una comedia que se burla de las pretensiones sociales y de quienes hacen todo lo posible por mantener una imagen de éxito. La historia utiliza los problemas económicos de su protagonista como punto de partida para construir una sucesión de situaciones incómodas, negociaciones inesperadas y conflictos personales.

El resultado llamó la atención de los espectadores en sus primeros días de disponibilidad. La serie llegó al catálogo el 23 de octubre y, según los datos publicados sobre su clasificación inicial, alcanzó el liderazgo apenas tres días después.

Con seis episodios, la miniserie ofrece una alternativa para quienes buscan una ficción breve que puedan terminar en poco tiempo. Su estructura permite desarrollar los conflictos de los protagonistas sin extender la historia durante varias temporadas.

Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez encabezan el elenco

  • Antonio de la Torre
  • Alexandra Jiménez
  • Enric Benavent
  • Fernando Andina
  • Ana Asensio
  • Lía Lois
  • Nacho López
  • César Tormo
  • Lupe Cartié Roda
  • Óliver Pérez

Tráiler oficial de Grande de España en Netflix

En pocas palabras

  • Éxito en Netflix: La miniserie española "Grande de España" alcanzó el primer puesto en la plataforma en solo tres días.
  • Trama central: Un marqués arruinado busca vender su palacete para mantener las apariencias y afrontar deudas.
  • Elenco principal: La ficción cuenta con las actuaciones de Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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