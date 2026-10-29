Netflix: la serie de Luis Zahera y Álvaro Morte que muchos espectadores desconocen

La versión española trasladó la premisa a un entorno local y apostó por un elenco encabezado por cuatro actrices de amplia trayectoria. La propuesta combinaba humor cotidiano, conflictos familiares, relaciones sentimentales y reflexiones sobre la vida adulta.

La historia comienza cuando Blanca, interpretada por Lola Herrera, necesita alquilar habitaciones de su casa para afrontar los gastos de la hipoteca. La decisión modifica su rutina y la lleva a compartir el hogar con otras mujeres que atraviesan circunstancias personales diferentes.

A partir de esa convivencia, las protagonistas construyen una relación de amistad que se convierte en el centro de la comedia. Las discusiones, los malentendidos, las visitas inesperadas y los problemas sentimentales alimentan las situaciones humorísticas de cada episodio.

Entre los aspectos que definen a la ficción se encuentran:

La convivencia como motor de la historia: las protagonistas deben aprender a compartir espacios, costumbres y decisiones.

El humor sobre la vida cotidiana: los conflictos domésticos y las relaciones personales generan buena parte de las situaciones cómicas.

La amistad entre mujeres adultas: la serie muestra cómo las protagonistas encuentran compañía y apoyo frente a los problemas.

Las historias secundarias: distintos personajes aparecen para ampliar los conflictos y aportar nuevas situaciones a la trama.

Dentro de ese universo se produjeron las participaciones de Luis Zahera y Álvaro Morte, dos actores que años después construirían perfiles profesionales muy diferentes, pero igualmente reconocibles para el público español.

Luis Zahera arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie española más vista. (Foto: Archivo)

Luis Zahera en Las chicas de oro: el papel que interpretó

En 2010, Luis Zahera ya contaba con experiencia en producciones televisivas españolas. Su participación en Las chicas de oro fue puntual: interpretó a un fontanero, un personaje secundario que formó parte de uno de los episodios de la ficción.

La aparición corresponde al capítulo identificado en distintas filmografías como Maternidad por segunda vez. No se trató de un papel protagónico ni de una presencia sostenida durante toda la temporada, sino de una intervención dentro de una comedia coral.

Ese dato permite observar una característica habitual en la carrera de numerosos intérpretes: antes de convertirse en figuras centrales de una producción, acumulan participaciones breves que les permiten trabajar en diferentes géneros y formatos.

En el caso de Zahera, su trayectoria posterior estaría marcada por personajes de gran intensidad dramática, muchas veces relacionados con ambientes marginales, investigaciones criminales, conflictos familiares o redes de poder.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran:

Entrevías , donde interpretó a Ezequiel, uno de los personajes destacados de la serie.

El reino , película en la que desarrolló un papel dentro de un relato sobre corrupción política.

As bestas , producción cinematográfica que le permitió sumar importantes reconocimientos por su interpretación.

Infiesto , thriller policial que incorporó al actor a una historia de investigación criminal.

Animal, comedia que mostró otra faceta de su trabajo interpretativo.

La participación en Las chicas de oro representa, por lo tanto, una pequeña pieza de una filmografía mucho más extensa. Su interés radica en recuperar una aparición temprana dentro de una producción televisiva de alcance nacional, muy distinta de los títulos por los que el actor sería reconocido años después.

Netflix: Luis Zahera brilla con el mejor thriller español y está basado en hechos reales. (Foto: Archivo)

Álvaro Morte en Las chicas de oro: antes del éxito internacional

La presencia de Álvaro Morte en Las chicas de oro también corresponde a una etapa anterior a su consagración internacional. El actor participó en la serie con un papel secundario vinculado a la historia de Lucía, un personaje de la trama.

Su aparición permite ubicarlo en un momento de su carrera en el que todavía estaba construyendo su recorrido dentro de la televisión española. Como sucede con muchos intérpretes, los trabajos episódicos formaron parte de ese proceso antes de que llegaran los papeles que lo convertirían en una figura reconocida fuera de España.

El gran punto de inflexión llegaría años más tarde con Álvaro Morte como El Profesor en La casa de papel. La serie se transformó en un fenómeno internacional y convirtió al personaje en uno de los más identificables de su carrera.

Sin embargo, su trayectoria no se limita a ese éxito. También participó en producciones de distintos géneros, tanto en televisión como en cine, con personajes que le permitieron alejarse de la imagen del estratega que organizaba el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Entre los títulos asociados con su recorrido profesional se destacan:

La casa de papel , la serie que amplió su reconocimiento internacional.

El embarcadero , un drama que exploró relaciones personales y secretos.

El secreto de Puente Viejo , ficción televisiva en la que desarrolló una etapa importante de su carrera.

Immaculate , película de terror en la que participó junto a Sydney Sweeney.

Objetos, thriller cinematográfico que lo incorporó a una historia de misterio.

Su paso por Las chicas de oro adquiere interés precisamente por ese contraste: permite recuperar una participación menor de un actor que posteriormente asumiría personajes centrales en producciones de gran repercusión.





Álvaro Morte es uno de los protagonistas de la serie más exitosa de Netflix

Luis Zahera y Álvaro Morte compartieron elenco, pero no fueron protagonistas

La coincidencia entre ambos intérpretes debe entenderse dentro de las características de Las chicas de oro. La serie estaba construida alrededor de cuatro protagonistas femeninas y contaba con numerosos personajes secundarios que aparecían en distintas situaciones.

Luis Zahera y Álvaro Morte formaron parte del reparto de la misma producción, aunque sus intervenciones no deben confundirse con una participación conjunta en todos los capítulos ni con una relación protagónica dentro de la trama.

Este detalle es importante para comprender el alcance de la coincidencia. No se trata de una serie protagonizada por ambos ni de una historia en la que sus personajes conduzcan el argumento principal. La conexión se encuentra en sus respectivas apariciones dentro de una misma ficción televisiva.

Para quienes siguen sus carreras, el dato permite ampliar la búsqueda más allá de las producciones por las que cada uno alcanzó mayor popularidad. También muestra cómo las trayectorias de dos actores pueden cruzarse en proyectos secundarios mucho antes de que sus nombres adquieran una mayor proyección pública.

En términos de filmografía, este tipo de participaciones sirve para reconstruir con mayor precisión los comienzos y las etapas intermedias de una carrera artística.

De Las chicas de oro a sus grandes éxitos: dos caminos diferentes

La comparación entre Luis Zahera y Álvaro Morte también permite observar cómo dos intérpretes que coincidieron en una comedia televisiva terminaron asociados con géneros muy diferentes.

Zahera desarrolló buena parte de su reconocimiento a través de personajes de carácter fuerte, muchas veces marcados por la violencia, la ambigüedad moral o los conflictos sociales. Su capacidad para construir figuras incómodas y complejas lo convirtió en un actor habitual de thrillers, dramas y relatos policiales.

Morte, por su parte, alcanzó una proyección global con personajes que combinan inteligencia, planificación y una dimensión emocional que se revela a medida que avanza la historia. El Profesor de La casa de papel se convirtió en el ejemplo más conocido de esa faceta, aunque su trabajo posterior abarcó otros registros.

Las diferencias entre sus trayectorias pueden resumirse en tres aspectos:

Los géneros: Zahera se destacó especialmente en dramas y thrillers, mientras que Morte amplió su popularidad internacional con el suspenso y el atraco televisivo.

Los personajes: Zahera suele construir figuras de gran presencia física y emocional; Morte alcanzó notoriedad con personajes que esconden información y desarrollan estrategias.

La proyección pública: ambos cuentan con carreras anteriores a sus mayores éxitos, pero La casa de papel convirtió a Morte en un rostro conocido en numerosos países.

Por eso, recuperar Las chicas de oro no significa presentar la serie como el punto decisivo de sus carreras, sino rescatar una coincidencia menos conocida dentro de sus recorridos profesionales.

Las chicas de oro: cuántos episodios tuvo y qué pasó con la serie

La adaptación española se estrenó en septiembre de 2010 y concluyó su emisión ese mismo año. Tuvo una única temporada y no continuó con una segunda entrega.

La ficción intentó trasladar al público español una fórmula que había funcionado durante años en Estados Unidos. Para hacerlo, conservó el núcleo de la historia original —cuatro mujeres que comparten hogar y construyen una amistad—, pero adaptó los personajes y las situaciones al contexto local.

La serie tuvo como principal atractivo la reunión de cuatro actrices con una extensa trayectoria. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola Herrera y Alicia Hermida encabezaron una producción que buscaba combinar el humor con temas como la soledad, los vínculos afectivos, la familia y las dificultades económicas.

Entre sus características principales se encuentran:

Año de estreno: 2010.

Cadena original: La 1 de Televisión Española.

Género: comedia de situación.

Protagonistas: Concha Velasco, Carmen Maura, Lola Herrera y Alicia Hermida.

Temporadas: una.

Continuidad: no fue renovada para una segunda temporada.

Aunque no alcanzó la continuidad de la versión estadounidense, la producción dejó un registro de las participaciones de numerosos intérpretes españoles, entre ellos Luis Zahera y Álvaro Morte.

Dónde ver Las chicas de oro y cómo encontrar las apariciones de ambos actores

Para quienes quieran recuperar la serie, una opción para consultar es RTVE Play, la plataforma de Radio Televisión Española, que cuenta con una página dedicada a Las chicas de oro. La disponibilidad de los capítulos puede depender de las condiciones vigentes del servicio y de la región desde la que se acceda.

En cambio, no hay que dar por hecho que la producción esté disponible actualmente en Netflix Argentina. Que una serie forme parte de la trayectoria de actores vinculados con otras producciones de Netflix no significa que sus derechos de exhibición estén incluidos en ese catálogo.

Quienes busquen específicamente las apariciones de Zahera y Morte pueden tener en cuenta estos datos:

Luis Zahera: su participación está identificada como la de un fontanero en el episodio Maternidad por segunda vez.

Álvaro Morte: figura entre los intérpretes invitados de la serie, con una aparición vinculada a la historia de Lucía.

La serie completa: conviene consultar la ficha oficial y la guía de episodios para localizar cada intervención.

De esta manera, Las chicas de oro ofrece una oportunidad para descubrir un capítulo menos conocido de las carreras de dos actores españoles que posteriormente alcanzarían una mayor notoriedad. No es una producción centrada en ellos, pero sí una coincidencia concreta que ayuda a reconstruir sus filmografías más allá de sus títulos más famosos.