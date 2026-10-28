Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida en Corrientes

Ireneo Zarza: capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. Está imputado por femicidio.

Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón. También está acusado de femicidio.

Felipe Dionisio Sandoval: otro capataz vinculado con el lugar, imputado por femicidio.

Rosa Leguizamón: señalada como la última persona que vio a la docente. Está imputada por homicidio simple.

Ernesto Ezequiel Bordón: permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados hasta el inicio del juicio. Por el momento, las autoridades no difundieron una reconstrucción completa de la presunta participación de cada imputado en el hecho investigado.

La carta de Nancy Godoy sobre el estado de la escuela rural

Durante la investigación, se conoció una carta escrita por Godoy el 15 de agosto, en la que describió las condiciones de abandono en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba.

La docente había llegado a la escuela aproximadamente dos meses antes de desaparecer y, según la información difundida sobre el caso, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

Una de las detenidas vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente.

El documento también aportó información sobre los vínculos de Godoy con las personas de la zona. En el escrito, la maestra contó que habría pasado varias noches en la casa de Leguizamón por indicación de la propietaria de la estancia donde trabajaba.