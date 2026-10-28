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Corrientes
Trágico final

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida en Corrientes

El cuerpo de la docente fue hallado este miércoles al mediodía en la localidad de Esquina. Por el caso hay cinco personas imputadas y la investigación busca esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy. 

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy. 

El caso de Nancy Godoy, la maestra rural que era buscada desde hacía dos semanas en Corrientes, tuvo un desenlace trágico este miércoles. Su cuerpo fue encontrado al mediodía, en la localidad de Esquina, mientras avanza la investigación judicial por el hecho. Estaba a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, ubicada dentro de la estancia “El Curupí”, donde trabajaba como docente suplente.

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La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza, por lo que se realizaron las pericias pertinentes con el objetivo de obtener información de relevancia para la investigación.

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Quiénes son los cinco detenidos por el caso Nancy Godoy

El avance de la causa derivó en la detención de cinco personas relacionadas con distintos aspectos de la investigación.

Los acusados son:

  • Ireneo Zarza: capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy. Está imputado por femicidio.
  • Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón. También está acusado de femicidio.
  • Felipe Dionisio Sandoval: otro capataz vinculado con el lugar, imputado por femicidio.
  • Rosa Leguizamón: señalada como la última persona que vio a la docente. Está imputada por homicidio simple.
  • Ernesto Ezequiel Bordón: permanece detenido bajo la acusación de falso testimonio.

El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados hasta el inicio del juicio. Por el momento, las autoridades no difundieron una reconstrucción completa de la presunta participación de cada imputado en el hecho investigado.

La carta de Nancy Godoy sobre el estado de la escuela rural

Durante la investigación, se conoció una carta escrita por Godoy el 15 de agosto, en la que describió las condiciones de abandono en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba.

La docente había llegado a la escuela aproximadamente dos meses antes de desaparecer y, según la información difundida sobre el caso, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

Una de las detenidas vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente.

El documento también aportó información sobre los vínculos de Godoy con las personas de la zona. En el escrito, la maestra contó que habría pasado varias noches en la casa de Leguizamón por indicación de la propietaria de la estancia donde trabajaba.

En pocas palabras

  • Hallazgo del cuerpo: El cuerpo de la docente Nancy Godoy fue encontrado en Esquina, Corrientes.
  • Imputados por femicidio: Cinco personas, incluyendo a Ireneo Zarza y Nahuel Rojas, están imputadas en la causa.
  • Contexto de la carta: Se conoció una carta de Godoy describiendo el abandono de la escuela rural donde trabajaba.
Resumen generado por Thinkindot AI
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