Orina: qué significa su color y cuándo puede ser una señal de alerta

La orina puede aportar información sobre distintos aspectos del organismo y, en determinadas circunstancias, sus cambios de color pueden funcionar como una señal de alerta.
El color de la orina puede cambiar por distintos motivos y, en algunos casos, advertir sobre alteraciones que requieren atención.
El color de la orina puede cambiar por distintos motivos y, en algunos casos, advertir sobre alteraciones que requieren atención.
La orina puede aportar información sobre distintos aspectos del organismo y, en determinadas circunstancias, sus cambios de color pueden funcionar como una señal de alerta.
Si bien una variación en la tonalidad no necesariamente significa que exista una enfermedad, observarla puede ayudar a detectar modificaciones que requieren mayor atención.
Según la doctora Alejandra Stivaletta, especialista en Medicina de Precisión, se debe tener en cuenta la siguiente información:
Observar el color de la orina puede ser una herramienta sencilla para detectar cambios, pero no permite establecer por sí solo un diagnóstico. La alimentación, los medicamentos, las vitaminas y el nivel de hidratación también pueden modificar su apariencia.
Por eso, cuando una alteración en la coloración persiste, aparece de manera repentina o está acompañada por otros síntomas, lo recomendable es consultar con un profesional. De esta manera, se podrá determinar si se trata de una modificación circunstancial o si es necesario realizar estudios para conocer su origen.