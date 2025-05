Daniela Celis habló de su separación de Thiago Medina y la difícil situación que se generó: "Sabemos pedir ayuda"

Acordaron una separación de común acuerdo, luego de una conversación donde compartieron sus sentimientos. Y ahora, un día después, Daniela habló proprimera vez de la ruptura y sorprendió con el pedido que le hicieron sus seguidores.

"Sí, con Thiago estamos separaros", comenzó diciendo en un posteo que hizo desde su cuenta de Instagram. "Como contó él, fue por común acuerdo y por el bien de los 4", remarcó.

Luego agregó: "Para los que están con dudas e inquietudes diciéndome, que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy a ayudar siempre porque es el papá de mis hijas”.

“De hecho está alquilando al igual que yo y viviendo en una quinta hermosísima. Por más que no estemos juntos como pareja entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor para hacer el equipo que nuestras hijas necesitan elegimos una crianza respetuosa y con amor”, escribió Daniela.

“Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”, cerró.

La particular propuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras acordar su separación

Tras dos años de relación, la relación amorosa entre Thiago Medina y Daniela Celis, nacida en la casa de Gran Hermano, llegó a su fin.

El ex participante del reality de Telefe confirmó la separación a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, en los que explicó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

"Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos", reveló, y mencionó que decidió mudarse a unas 15 cuadras en donde su ex vive con sus nenas, para mantener el vínculo cercano.

Luego Thiago reveló: "Yo estoy bien. Nos separamos, nos dimos un tiempo y vamos a ver qué pasa, puede ser para bien o puede ser para mal", comenzó diciendo en un vivo en una conocida plataforma de streaming.

También profundizó en los motivos que los llevaron a separarse: "Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos cómodos y la verdad que era mal para los dos. ¿Quién dejo a quién? Nadie. Lo hablamos bien y se dio así. Yo le dije que no me sentía cómodo, ella también me dijo lo que le pasaba y entre los dos lo decidimos".