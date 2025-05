La terrible actitud de Natalia Oreiro con unos fans que hizo enojar a todos

Según testigos, el público se dirigió con cariño hacia Mollo, quien respondió con amabilidad, accediendo a sacarse fotos y charlar brevemente. Sin embargo, fue la reacción de Natalia Oreiro la que sorprendió a todos los presentes. De acuerdo con varios videos y publicaciones que se viralizaron en redes sociales, la actriz pidió de manera tajante que no los molestaran, alegando que si no, no podrían seguir caminando.

“Por favor, no nos molesten, si no, no podemos seguir”, dijo Oreiro, y la situación no tardó en generar reacciones negativas en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde cientos de usuarios expresaron su sorpresa y decepción ante la actitud de la artista.

“Mollo un sol con todos, y Natalia... qué desubicada”, “Entiendo que quiera privacidad, pero fue muy cortante. La gente solo quería saludar”, fueron algunos de los mensajes.