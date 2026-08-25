Felipe Fort mostró su nueva intervención y sorprendió a todos: el detalle que eligió para su cuerpo

Sin embargo, pese a mantenerse alejado de la exposición mediática, los hermanos conservan parte del estilo de vida que heredaron de su padre. Los viajes, los lugares exclusivos y el lujo siguen formando parte de las postales que comparten ocasionalmente en sus redes sociales.

De hecho, durante julio, Felipe disfrutó de unas vacaciones en Europa, donde fue fotografiado en las playas de Málaga junto a una joven rubia. Las imágenes despertaron inmediatamente la curiosidad de sus seguidores y comenzaron las especulaciones sobre un posible romance.

En una de las postales más llamativas, Felipe aparece abrazado junto a la joven y ambos se dan un beso, mientras ella sostiene un importante ramo de rosas rojas.

La mujer se llama Mary Di, vive en España y, según la información que figura en sus redes sociales, se dedica al modelaje. Las imágenes de ambos durante sus días en la costa mediterránea alimentaron las versiones sobre una relación sentimental.

Mientras tanto, Felipe continúa construyendo su propio camino lejos de los flashes y con una exposición mucho más medida que la de su hermana. Esta vez, sin embargo, fue su propio cuerpo el que volvió a convertirse en noticia.