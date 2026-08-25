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La película "Cars" de Disney y Pixar vuelve a los cines para festejar su 20° aniversario

Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar regresa a la pantalla grande como celebración de su 20° aniversario. Cuándo se podrá ver en los cines.

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La película Cars de Disney y Pixar vuelve a los cines para festejar su 20° aniversario. (Foto: Gentileza Disney)

La película "Cars" de Disney y Pixar vuelve a los cines para festejar su 20° aniversario. (Foto: Gentileza Disney)

La celebración del 20º aniversario de Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar trae de regreso a los cines la aclamada película animada original. Los fans podrán disfrutar nuevamente de esta divertida aventura en la pantalla grande, en su formato original, a partir del 8 de octubre.

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Disney+ estrenó Soy Luna: volver a rodar, la nueva temporada de la exitosa serie. (Foto: Gentileza Prensa)

Cada 5 de septiembre, que en EE. UU. se representa como 9/5, se celebra el Día de Rayo McQueen en honor al número de competición del personaje: el 95. Asimismo, las celebraciones anuales incluyen diversas colaboraciones y activaciones temáticas a nivel global y local. Entre ellas, un Rayo McQueen en tamaño real y un Mercedes Safety Car intervenido con la temática de Cars en el FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026, en septiembre. Allí, los fans podrán adquirir la nueva colección de “Cars para Fórmula 1”.

A su vez, desde junio pueden disfrutarse en el canal de YouTube de Disney Junior cuatro contenidos especiales que reúnen los mejores momentos de Rayo McQueen. Además, para celebrar el 20º aniversario, el canal lineal de Disney Junior emitirá una maratón con los mejores Cars Toons. Todos los contenidos de Cars se pueden ver exclusivamente en Disney+.

Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar regresa solo a los cines el 8 de octubre.

Sobre Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar

Rayo McQueen (voz en inglés de Owen Wilson), un audaz y presumido auto de carreras novato destinado al éxito, descubre que la vida es acerca del recorrido, no de la meta final, cuando se encuentra de pronto en el tranquilo pueblo de Radiador Springs, en la Ruta 66.

Allí McQueen conoce a los peculiares personajes de este pueblo, entre ellos Doc Hudson (voz en inglés de Paul Newman), Mate (voz en inglés de Larry The Cable Guy) y Sally (voz en inglés de Bonnie Hunt).

Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar está dirigida por John Lasseter, producida por Darla K. Anderson, y cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia®, Randy Newman.

En pocas palabras

  • Estreno mundial: La película Cars de Disney y Pixar regresa a cines por su 20° aniversario.
  • Celebraciones: El 8 de octubre se proyectará la película original en formato de cine.
  • Contenido adicional: Se lanzaron videos especiales y maratones temáticas en Disney+.
Resumen generado por Thinkindot AI
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