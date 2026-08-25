La película "Cars" de Disney y Pixar vuelve a los cines para festejar su 20° aniversario

Sobre Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar

Rayo McQueen (voz en inglés de Owen Wilson), un audaz y presumido auto de carreras novato destinado al éxito, descubre que la vida es acerca del recorrido, no de la meta final, cuando se encuentra de pronto en el tranquilo pueblo de Radiador Springs, en la Ruta 66.

Allí McQueen conoce a los peculiares personajes de este pueblo, entre ellos Doc Hudson (voz en inglés de Paul Newman), Mate (voz en inglés de Larry The Cable Guy) y Sally (voz en inglés de Bonnie Hunt).

Cars: una aventura sobre ruedas de Disney y Pixar está dirigida por John Lasseter, producida por Darla K. Anderson, y cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia®, Randy Newman.