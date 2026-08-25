Hallaron muerto en su celda a José Eduardo Figueroa: el caso que lo condenó a perpetua

Qué se sabe sobre la muerte de José Eduardo Figueroa

La investigación quedó en manos de la Fiscalía y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los especialistas realizaron las primeras pericias y se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para efectuar la autopsia médico-legal que permitirá establecer la causa de muerte.

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó el fallecimiento de Figueroa. Además de la investigación judicial, el Servicio Penitenciario inició actuaciones administrativas internas para reconstruir el episodio y analizar los procedimientos aplicados durante la emergencia.

La investigación se desarrolla bajo los parámetros establecidos por la Resolución 1284/2021 de la Procuración General de Salta. El protocolo establece que ante una muerte cuya causa no esté determinada debe preservarse la escena e investigarse inicialmente bajo la hipótesis de una posible muerte violenta, hasta que las pruebas permitan descartar esa posibilidad.

También fueron notificados el abogado defensor de Figueroa y sus familiares.

Había sido condenado a perpetua meses atrás

Hallaron muerto en su celda al femicida de Mercedes Kvedaras: había sido condenado a perpetua. (Foto: archivo)

Figueroa se encontraba detenido luego de que el 30 de abril de 2026 fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Jiménez Kvedaras, de 37 años.

El tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz lo declaró por unanimidad responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La sentencia había sido dictada apenas unos meses antes de que el condenado fuera encontrado sin vida dentro del penal.

Durante el juicio, los magistrados analizaron su estado psicológico y descartaron planteos relacionados con una eventual inimputabilidad. Al dictar la condena, ordenaron que continuara alojado en el penal con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

El femicidio de Mercedes Kvedaras en el country El Tipal

Hallaron muerto en su celda al femicida de Mercedes Kvedaras: había sido condenado a perpetua. (Foto: archivo)

El crimen que llevó a Figueroa a prisión ocurrió el 4 de agosto de 2023, en una vivienda del barrio privado El Tipal, donde vivía junto a Kvedaras.

La investigación determinó que la mujer murió como consecuencia de una asfixia mecánica mixta producida por estrangulamiento y sofocación. Las pruebas incorporadas al expediente permitieron descartar que se hubiera tratado de una muerte accidental.

Durante el debate declararon familiares y amigas de la víctima, quienes describieron un contexto previo de violencia de género, con episodios de agresiones físicas y verbales y conflictos relacionados con los intentos de Kvedaras de terminar la relación.

La Fiscalía sostuvo durante sus alegatos que Figueroa había cometido el crimen porque no soportaba perder el control sobre la relación.

Antes de conocer la condena, el acusado pidió perdón a los familiares de Mercedes, a su propia familia y a sus hijos por el dolor causado.