El DT de España habló sobre los incidentes en la final del Mundial con Argentina: "Fuimos... "

Cómo es la relación entre Luis De La Fuente y Lionel Scaloni tras la polémica final

Pese al clima enrarecido que dejó el desenlace del certamen, el técnico de la Roja reveló que existieron acercamientos informales para intentar bajar la tensión. Según confió, recibió mensajes de disculpas por parte de personas vinculadas a la Selección argentina y dedicó palabras de consideración hacia el entrenador albiceleste.

Respecto a su vínculo con el DT argentino, señaló: “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”. En relación con las penalizaciones disciplinarias comunicadas por el ente rector, el seleccionador español prefirió no profundizar y se limitó a marcar que "hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar".

Cuáles fueron las sanciones que aplicó la FIFA a Argentina y España

La intervención de la FIFA dejó duras consecuencias disciplinarias para el conjunto sudamericano tras la investigación de los desmanes y los festejos posteriores en el certamen: