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El DT de España habló sobre los incidentes en la final del Mundial con Argentina: "Fuimos... "

Luis De La Fuente rompió el silencio tras las sanciones de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial. "Fuimos las víctimas", afirmó.

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El DT de España habló sobre los incidentes en la final del Mundial con Argentina: Fuimos...

Un mes después de la conquista del título mundial, las repercusiones por el tenso desenlace vivido en la final disputada en Nueva Jersey continúan en el centro de la escena. El entrenador del seleccionado español, Luis De La Fuente, rompió el silencio tras oficializarse las severas sanciones de la FIFA por los incidentes ocurridos al término del triunfo por 1-0 de la Roja ante la Selección argentina el pasado 19 de julio.

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En una entrevista concedida este lunes a Radio Nacional de España, el estratega fue tajante sobre los hechos de violencia entre los futbolistas de ambos planteles. "Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo", expresó, calificando de "intolerable e inadmisible" lo sucedido sobre el campo de juego una vez concluido el encuentro decisivo.

Qué dijo Luis De La Fuente sobre los jugadores de España y los incidentes

Durante su análisis, el entrenador campeón del mundo buscó desmarcar completamente a sus dirigidos del origen de la trifulca y remarcó la posición en la que quedó la delegación europea durante los desmanes. “Lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, aseguró.

De La Fuente reflexionó además sobre la función social del deporte y la necesidad de priorizar los valores para las futuras generaciones, remarcando que "el fútbol es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía". Asimismo, insistió en la importancia de visibilizar estas situaciones "para que no se produzcan más".

Cómo es la relación entre Luis De La Fuente y Lionel Scaloni tras la polémica final

Pese al clima enrarecido que dejó el desenlace del certamen, el técnico de la Roja reveló que existieron acercamientos informales para intentar bajar la tensión. Según confió, recibió mensajes de disculpas por parte de personas vinculadas a la Selección argentina y dedicó palabras de consideración hacia el entrenador albiceleste.

Respecto a su vínculo con el DT argentino, señaló: “Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”. En relación con las penalizaciones disciplinarias comunicadas por el ente rector, el seleccionador español prefirió no profundizar y se limitó a marcar que "hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar".

Cuáles fueron las sanciones que aplicó la FIFA a Argentina y España

La intervención de la FIFA dejó duras consecuencias disciplinarias para el conjunto sudamericano tras la investigación de los desmanes y los festejos posteriores en el certamen:

  • Leandro Paredes: recibió una inhabilitación de 10 partidos de suspensión por su participación directa en los enfrentamientos.

  • Nahuel Molina y Thiago Almada: el lateral derecho fue suspendido por 7 encuentros, mientras que el atacante recibió 1 fecha de sanción.

  • Cuerpo técnico argentino: Roberto Ayala, colaborador directo de Scaloni, fue sancionado con tres jornadas de suspensión por aplicarle un golpe a Dani Olmo.

  • Sanción a Gavi: el mediocampista español también fue castigado con 1 fecha por estar involucrado en el tumulto.

  • Multa por la bandera de Malvinas: el ente regulador aplicó una sanción económica a la AFA por la exhibición de una bandera referida a las Islas Malvinas durante las celebraciones tras la victoria ante Inglaterra en semifinales.

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