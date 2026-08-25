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Budín cítrico XL: la receta fácil y económica para que salga súper esponjoso

Una receta fácil, económica y rendidora para preparar un budín cítrico XL, alto y súper esponjoso, con ingredientes simples y un toque de mandarina que realza su sabor.

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Budín cítrico XL

Budín cítrico XL, una opción fácil y económica para preparar en casa y disfrutar durante la merienda.

Si hay una receta que nunca falla para acompañar el mate, el café o una merienda casera es la de un buen budín. En esta oportunidad, la propuesta es una versión cítrica, XL, económica y muy esponjosa, que se prepara con ingredientes simples y permite lograr una textura tierna y aireada sin gastar de más.

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La clave está en reemplazar la manteca por 80 mililitros de aceite, una alternativa más accesible cuyo sabor resulta prácticamente imperceptible y permite conseguir una preparación alta y aireada.

Ingredientes para el budín cítrico XL

  • 300 g de harina leudante
  • 4 huevos
  • 80 ml de aceite
  • Ralladura de 2 mandarinas
  • Jugo de 2 mandarinas
  • 300 g de azúcar

Para una versión sin cítricos, el jugo de mandarina puede reemplazarse por 50 ml de leche.

Para el glaseado

  • 200 g de azúcar impalpable
  • Jugo de 1/2 naranja

La receta original propone utilizar jugo de limón, aunque el de naranja también funciona muy bien y aporta un sabor suave y fresco.

Cómo preparar el budín cítrico XL

(La receta del budín cítrico corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

Batir los huevos, el azúcar y la ralladura: colocar los 4 huevos, los 300 gramos de azúcar y la ralladura de las 2 mandarinas en el bol de la batidora. Batir a velocidad constante durante 10 minutos hasta conseguir una preparación bien aireada.

Incorporar el aceite: agregar los 80 ml de aceite y continuar batiendo durante 3 minutos más hasta integrarlo por completo.

Sumar la primera parte de la harina: incorporar 150 gramos de harina leudante y batir durante 2 minutos.

Agregar el jugo: añadir el jugo de las 2 mandarinas. Si se eligió la versión sin cítricos, incorporar en este punto los 50 ml de leche.

Incorporar el resto de la harina: agregar los 150 gramos restantes de harina leudante y realizar un último batido durante 3 minutos.

Colocar la preparación en el molde: verter la mezcla en un molde número 24 previamente enmantecado. Se recomienda utilizar un molde tipo Sabarín, con tubo central, aunque también puede emplearse un molde de budín rectangular tradicional.

Hornear: llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 40 minutos.

Desmoldar mientras está tibio: retirar del horno y desmoldar mientras todavía está tibio para evitar que se pegue, especialmente si se utiliza un molde con formas o diseños más complejos.

Cómo preparar el glaseado de naranja para el budín

Mezclar el azúcar impalpable y el jugo: colocar los 200 gramos de azúcar impalpable en un recipiente y agregar de a poco el jugo de media naranja. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.

Cubrir la preparación: una vez desmoldada, bañar con el glaseado y dejar que se distribuya sobre la superficie.

El resultado es un budín cítrico XL, alto, tierno y súper esponjoso, elaborado con ingredientes sencillos y una alternativa económica a la manteca. Una opción abundante para acompañar el mate, el café o cualquier merienda casera.

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