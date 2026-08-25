Budín cítrico XL: la receta fácil y económica para que salga súper esponjoso

200 g de azúcar impalpable

Jugo de 1/2 naranja

La receta original propone utilizar jugo de limón, aunque el de naranja también funciona muy bien y aporta un sabor suave y fresco.

Cómo preparar el budín cítrico XL

(La receta del budín cítrico corresponde al canal de YouTube del cocinero Matías Chavero).

Batir los huevos, el azúcar y la ralladura: colocar los 4 huevos, los 300 gramos de azúcar y la ralladura de las 2 mandarinas en el bol de la batidora. Batir a velocidad constante durante 10 minutos hasta conseguir una preparación bien aireada.

Incorporar el aceite: agregar los 80 ml de aceite y continuar batiendo durante 3 minutos más hasta integrarlo por completo.

Sumar la primera parte de la harina: incorporar 150 gramos de harina leudante y batir durante 2 minutos.

Agregar el jugo: añadir el jugo de las 2 mandarinas. Si se eligió la versión sin cítricos, incorporar en este punto los 50 ml de leche.

Incorporar el resto de la harina: agregar los 150 gramos restantes de harina leudante y realizar un último batido durante 3 minutos.

Colocar la preparación en el molde: verter la mezcla en un molde número 24 previamente enmantecado. Se recomienda utilizar un molde tipo Sabarín, con tubo central, aunque también puede emplearse un molde de budín rectangular tradicional.

Hornear: llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 40 minutos.

Desmoldar mientras está tibio: retirar del horno y desmoldar mientras todavía está tibio para evitar que se pegue, especialmente si se utiliza un molde con formas o diseños más complejos.

Cómo preparar el glaseado de naranja para el budín

Mezclar el azúcar impalpable y el jugo: colocar los 200 gramos de azúcar impalpable en un recipiente y agregar de a poco el jugo de media naranja. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.

Cubrir la preparación: una vez desmoldada, bañar con el glaseado y dejar que se distribuya sobre la superficie.

El resultado es un budín cítrico XL, alto, tierno y súper esponjoso, elaborado con ingredientes sencillos y una alternativa económica a la manteca. Una opción abundante para acompañar el mate, el café o cualquier merienda casera.