ANSES formalizó el aumento de la AUH en septiembre: todos los montos oficiales

Para las familias que cuentan con un solo hijo, el cobro de bolsillo combina los $123.224,80 netos de la AUH con los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando una cifra consolidada de $195.474,80.

En los hogares con dos hijos, el ingreso total de bolsillo trepa a los $359.748,60 (resultado de sumar los $246.449,60 por ambas asignaciones en mano más los $113.299 del subsidio alimentario).

Finalmente, las familias con tres o más hijos perciben un haber final de $519.099,40, compuesto por $369.674,40 directos de la asignación y los $149.425 correspondientes al tope máximo del programa de alimentación.

A su vez, quienes tengan niños de hasta tres años deben sumar el pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, que aporta $58.098 extras por cada menor en esa franja etaria.

ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

¿Cómo cobrar el 20% retenido por ANSES acumulado durante el año?

El saldo retenido mensualmente por el organismo previsional no se pierde, sino que funciona como un estímulo para el control de la salud y la escolarización. Para habilitar el desembolso acumulado de ese 20% guardado a lo largo de los doce meses anteriores, la persona titular del beneficio debe gestionar y enviar la Libreta de Asignación Universal de manera completamente digital a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación oficial.

La validación del documento exige certificar que el menor cumplió con el esquema de vacunación obligatorio, pasó por los chequeos médicos anuales y asistió de forma regular a la escuela. Una vez que el sistema verifica la documentación cargada, la restitución del capital retenido se liquida en forma conjunta dos meses después en la misma cuenta bancaria de cobro.

¿Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2026 por DNI?

Las fechas de liquidación del haber mensual y sus complementos adicionales se organizan de acuerdo con la terminación del documento del titular: