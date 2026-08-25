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ANSES formalizó el aumento de la AUH en septiembre: todos los montos oficiales

El organismo previsional oficializó el ajuste en la Asignación Universal por Hijo tras el último dato de inflación. Conocé las cifras netas de bolsillo, la suma de los complementos sociales y el calendario de pagos por DNI.

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ANSES confirmó el aumento de la AUH en septiembre: los montos oficiales

ANSES confirmó el aumento de la AUH en septiembre: los montos oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un incremento del 2,11% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre de 2026, fijando el haber total por cada menor en $154.031 brutos. Sin embargo, la cifra neta directa que se depositará en las cuentas bancarias es de $123.224,80 por hijo en mano, tras descontar la retención mensual obligatoria del 20% ($30.806,20).

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¿Cuánto cobra la AUH de ANSES en mano en septiembre 2026?

El funcionamiento del beneficio mantiene el esquema habitual de liquidación previsional conocido como 80/20. Cada mes, ANSES liquida de forma directa cuatro quintas partes de la asignación y reserva el porcentaje restante para fin de año. Por esta razón, por cada hijo menor de edad las familias recibirán un pago directo de $123.224,80 en mano, mientras que la retención mensual de $30.806,20 quedará resguardada hasta la presentación del formulario escolar y sanitario correspondiente.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el importe bruto total se eleva a $501.537. Al aplicar la misma deducción del 20%, que equivale a un monto guardado de $100.307,40, el depósito neto final que llega a la cuenta bancaria del titular alcanza los $401.229,60.

¿Cuáles son los montos totales al sumar la Tarjeta Alimentar?

Al haber mensual en mano se le adiciona el impacto directo de la Prestación Alimentar, un refuerzo económico clave otorgado por el Ministerio de Capital Humano para garantizar el acceso a la canasta básica. Este subsidio adicional no sufre ningún tipo de descuento por retención previsional y se acredita de forma automática junto con la prestación principal, de acuerdo con la cantidad de hijos registrados dentro del hogar.

Para las familias que cuentan con un solo hijo, el cobro de bolsillo combina los $123.224,80 netos de la AUH con los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, alcanzando una cifra consolidada de $195.474,80.

En los hogares con dos hijos, el ingreso total de bolsillo trepa a los $359.748,60 (resultado de sumar los $246.449,60 por ambas asignaciones en mano más los $113.299 del subsidio alimentario).

Finalmente, las familias con tres o más hijos perciben un haber final de $519.099,40, compuesto por $369.674,40 directos de la asignación y los $149.425 correspondientes al tope máximo del programa de alimentación.

A su vez, quienes tengan niños de hasta tres años deben sumar el pago del Complemento Leche del Plan 1000 Días, que aporta $58.098 extras por cada menor en esa franja etaria.

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¿Cómo cobrar el 20% retenido por ANSES acumulado durante el año?

El saldo retenido mensualmente por el organismo previsional no se pierde, sino que funciona como un estímulo para el control de la salud y la escolarización. Para habilitar el desembolso acumulado de ese 20% guardado a lo largo de los doce meses anteriores, la persona titular del beneficio debe gestionar y enviar la Libreta de Asignación Universal de manera completamente digital a través de la plataforma mi ANSES o mediante la aplicación oficial.

La validación del documento exige certificar que el menor cumplió con el esquema de vacunación obligatorio, pasó por los chequeos médicos anuales y asistió de forma regular a la escuela. Una vez que el sistema verifica la documentación cargada, la restitución del capital retenido se liquida en forma conjunta dos meses después en la misma cuenta bancaria de cobro.

¿Cuándo cobro la AUH de ANSES en septiembre 2026 por DNI?

Las fechas de liquidación del haber mensual y sus complementos adicionales se organizan de acuerdo con la terminación del documento del titular:

  • DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

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