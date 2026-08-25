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La explosiva confesión de Mariana Brey sobre un ex de Wanda Nara: "No entiendo cómo lo dejó ir"

Tras conocerlo en persona, Mariana Brey sorprendió al revelar la imagen que se llevó de un exnovio de Wanda Nara y repasó las características que más le impactaron. Aquí, qué dijo.

25 ago 2026, 14:39
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La explosiva confesión de Mariana Brey sobre un ex de Wanda: “No entiendo cómo lo dejó ir”

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La explosiva confesión de Mariana Brey sobre un ex de Wanda: “No entiendo cómo lo dejó ir”

La explosiva confesión de Mariana Brey sobre un ex de Wanda: “No entiendo cómo lo dejó ir”

Este martes, Mariana Brey quedó en el foco mediático después de realizar una inesperada confesión sobre L-Gante, expareja de Wanda Nara. La periodista habló de la impresión que le generó conocer personalmente al cantante y destacó varias características que, según reconoció, despertaron especialmente su atención.

La revelación ocurrió en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, donde la panelista de A la Barbarossa contó detalles de un reciente encuentro con el referente de la cumbia 420. Todo surgió a partir de la participación de ambos en una grabación de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

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Después de compartir ese espacio televisivo, Brey aseguró que se llevó una impresión mucho más positiva de L-Gante de la que podía tener antes de conocerlo personalmente. En ese contexto, explicó qué es lo que suele atraerla de un hombre y dejó en claro que la apariencia física no es lo principal para ella.

“A mí me gustan los tipos que son seductores, no necesariamente un carilindo. Eso me tira para atrás”, explicó la periodista durante la emisión. A partir de esa definición, Mariana contó qué fue lo que descubrió en Elián L-Gante Valenzuela cuando tuvo la posibilidad de tratarlo cara a cara. “Por eso dije: ‘L-Gante es seductor’. Es un pibe que es muy seductor”, afirmó, dejando en evidencia la buena impresión que le había causado.

La declaración no pasó inadvertida para Ángel de Brito, quien rápidamente aprovechó la situación para hacerle un comentario filoso y ponerla contra las cuerdas. “Dejame de joder, Brey. Desde ayer que estás caliente con L-Gante”, lanzó el conductor, generando un momento incómodo para la panelista.

Sin embargo, lejos de retroceder ante la observación, Brey continuó explicando qué aspectos del cantante habían llamado su atención. Aunque marcó la diferencia de edad que existe entre ambos, la periodista enumeró varios detalles tanto físicos como vinculados a su manera de desenvolverse.

“No, chicos, es un pibito. Pero me llamó la atención la espalda, la altura, el porte, lo canchero, lo seguro que habla, lo sensato...”, reconoció frente a sus compañeros.

Pero la confesión todavía tendría un capítulo más inesperado. En medio de la conversación, Mariana Brey hizo referencia a la relación que L-Gante mantuvo con Wanda Nara y expresó una particular opinión sobre el final de ese vínculo. “Me pareció lindo. No entiendo cómo Wanda lo dejó ir”, aseguró la periodista, provocando sorpresa en el estudio y dando lugar a una nueva intervención de Ángel de Brito.

El conductor decidió entonces plantearle una comparación directa entre dos de los hombres que estuvieron vinculados sentimentalmente con la empresaria: Mauro Icardi y L-Gante. Sin tomarse demasiado tiempo para responder, Mariana Brey dejó clara su elección y se inclinó por el cantante. “Con L-Gante toda la vida”, sentenció, en una definición que terminó de encender la conversación y generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros.

Qué proyecto reunirá nuevamente a L-Gante con Wanda Nara

Cuando por estas horas la producción del próxima edición de MasteChef Celebrity ya trabaja a todo motor en Telefe para poder comenzar con las grabaciones el próximo mes de septiembre una vez más con la conducción de la mediática Wanda Nara, se confirmó que L-Gante es uno de las primeras celebrities confirmadas para calzarse el delantal y competir para consagrarse campeón en la cocina.

Además del referente de la cumbia 420, el otro que también ya habría acordado su participación no es otro que Luck Ra, el joven cuartetero cordobés de novio hasta hace algunas semanas con La Joaqui.

     

 

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