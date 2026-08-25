La explosiva confesión de Mariana Brey sobre un ex de Wanda Nara: "No entiendo cómo lo dejó ir"

La declaración no pasó inadvertida para Ángel de Brito, quien rápidamente aprovechó la situación para hacerle un comentario filoso y ponerla contra las cuerdas. “Dejame de joder, Brey. Desde ayer que estás caliente con L-Gante”, lanzó el conductor, generando un momento incómodo para la panelista.

Sin embargo, lejos de retroceder ante la observación, Brey continuó explicando qué aspectos del cantante habían llamado su atención. Aunque marcó la diferencia de edad que existe entre ambos, la periodista enumeró varios detalles tanto físicos como vinculados a su manera de desenvolverse.

“No, chicos, es un pibito. Pero me llamó la atención la espalda, la altura, el porte, lo canchero, lo seguro que habla, lo sensato...”, reconoció frente a sus compañeros.

Pero la confesión todavía tendría un capítulo más inesperado. En medio de la conversación, Mariana Brey hizo referencia a la relación que L-Gante mantuvo con Wanda Nara y expresó una particular opinión sobre el final de ese vínculo. “Me pareció lindo. No entiendo cómo Wanda lo dejó ir”, aseguró la periodista, provocando sorpresa en el estudio y dando lugar a una nueva intervención de Ángel de Brito.

El conductor decidió entonces plantearle una comparación directa entre dos de los hombres que estuvieron vinculados sentimentalmente con la empresaria: Mauro Icardi y L-Gante. Sin tomarse demasiado tiempo para responder, Mariana Brey dejó clara su elección y se inclinó por el cantante. “Con L-Gante toda la vida”, sentenció, en una definición que terminó de encender la conversación y generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros.

Qué proyecto reunirá nuevamente a L-Gante con Wanda Nara

Cuando por estas horas la producción del próxima edición de MasteChef Celebrity ya trabaja a todo motor en Telefe para poder comenzar con las grabaciones el próximo mes de septiembre una vez más con la conducción de la mediática Wanda Nara, se confirmó que L-Gante es uno de las primeras celebrities confirmadas para calzarse el delantal y competir para consagrarse campeón en la cocina.

Además del referente de la cumbia 420, el otro que también ya habría acordado su participación no es otro que Luck Ra, el joven cuartetero cordobés de novio hasta hace algunas semanas con La Joaqui.