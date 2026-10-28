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Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos y apenas dura 99 minutos

Esta película con Maia Reficco combina romance, paisajes de la Toscana y un nuevo propósito en una historia de decisiones inesperadas.

Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos y apenas dura 99 minutos. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos y apenas dura 99 minutos. (Foto: Archivo)

La comedia romántica "La dolce casa" llegó a la pantalla de Netflix con una historia que combina amor, vínculos familiares y la posibilidad de empezar de nuevo en uno de los escenarios más atractivos de Italia. Protagonizada por Maia Reficco, la película presenta una villa en ruinas y una serie de encuentros que cambiarán los planes de sus personajes.

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La trama gira alrededor de Olivia Field, una joven que decide comprar una propiedad abandonada por apenas un euro para restaurarla y convertirla en parte de su nueva vida. La decisión, sin embargo, genera preocupación en su padre, Eric, quien viaja hasta la Toscana con la intención de convencerla de que abandone el proyecto antes de que comprometa sus ahorros.

Lo que comienza como un intento de frenar una decisión arriesgada pronto toma otro rumbo. Mientras Olivia descubre las posibilidades de su nueva casa, Eric conoce a Francesca Pucci, la alcaldesa del pueblo, y encuentra una conexión que no esperaba. Al mismo tiempo, su hija se acerca a Giovanni, en medio de los trabajos de restauración y de una experiencia que pondrá a prueba sus expectativas.

De qué trata La dolce casa, la comedia romántica de Netflix

La película sigue a Olivia Field, una joven que toma una decisión capaz de alterar sus planes y los de su familia: comprar una villa deteriorada por apenas un euro. La propiedad necesita una restauración importante, pero ella está convencida de que vale la pena asumir el desafío.

La propuesta reúne varios elementos característicos de las comedias románticas. Hay un viaje a un lugar desconocido, una construcción que representa un nuevo comienzo, encuentros inesperados y relaciones que evolucionan a medida que los personajes se enfrentan a situaciones que no habían previsto.

La compra de la villa no representa solamente una inversión inmobiliaria. Para Olivia, también significa la oportunidad de construir algo propio y diseñar una vida diferente. En lugar de abandonar su idea ante las dificultades, la joven decide avanzar con el proyecto y descubrir qué puede surgir de esa experiencia.

Su padre, Eric, tiene una postura muy distinta. Preocupado por el dinero que su hija podría perder, viaja a Italia con la intención de hacerla cambiar de opinión. Desde su perspectiva, la propiedad representa un riesgo económico y una decisión impulsiva que todavía puede evitarse.

Sin embargo, la llegada a la Toscana modifica sus prioridades. Eric empieza a conocer a las personas que viven en el pueblo y descubre que su viaje no se limitará a intentar convencer a Olivia. La aparición de Francesca, la alcaldesa local, introduce una nueva dimensión en la historia y abre la puerta a un vínculo sentimental inesperado.

De esta manera, La dolce casa desarrolla dos recorridos paralelos: el de una joven que busca construir su independencia y el de un padre que deberá revisar sus propias ideas sobre el futuro, la familia y las relaciones personales.

Maia Reficco y el elenco que acompaña la comedia romántica

Maia Reficco interpreta a Olivia Field, la joven que decide comprar la villa y emprender su restauración. Su personaje ocupa el centro de una historia en la que la independencia, las decisiones personales y la búsqueda de un nuevo comienzo se entrelazan con el romance.

La actriz comparte pantalla con Scott Foley, quien interpreta a Eric Field, el padre que viaja a Italia para intentar detener el proyecto. La relación entre ambos personajes constituye uno de los ejes principales de la película.

El reparto también incluye a Violante Placido como Francesca Pucci y a Giuseppe Futia como Giovanni Rosada. Sus personajes participan en las conexiones sentimentales que se desarrollan a lo largo del relato.

Tráiler de La dolce casa en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La comedia romántica "La dolce casa" se estrenó en la plataforma con Maia Reficco.
  • Trama: La historia sigue a Olivia Field, quien compra una villa en ruinas en la Toscana, y a su padre, Eric, que viaja para convencerla de desistir.
  • Conexiones: Durante la restauración de la propiedad, Olivia se acerca a Giovanni y Eric conoce a la alcaldesa Francesca.
Resumen generado por Thinkindot AI
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