Furor en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos y apenas dura 99 minutos

La propuesta reúne varios elementos característicos de las comedias románticas. Hay un viaje a un lugar desconocido, una construcción que representa un nuevo comienzo, encuentros inesperados y relaciones que evolucionan a medida que los personajes se enfrentan a situaciones que no habían previsto.

La compra de la villa no representa solamente una inversión inmobiliaria. Para Olivia, también significa la oportunidad de construir algo propio y diseñar una vida diferente. En lugar de abandonar su idea ante las dificultades, la joven decide avanzar con el proyecto y descubrir qué puede surgir de esa experiencia.

Su padre, Eric, tiene una postura muy distinta. Preocupado por el dinero que su hija podría perder, viaja a Italia con la intención de hacerla cambiar de opinión. Desde su perspectiva, la propiedad representa un riesgo económico y una decisión impulsiva que todavía puede evitarse.

Sin embargo, la llegada a la Toscana modifica sus prioridades. Eric empieza a conocer a las personas que viven en el pueblo y descubre que su viaje no se limitará a intentar convencer a Olivia. La aparición de Francesca, la alcaldesa local, introduce una nueva dimensión en la historia y abre la puerta a un vínculo sentimental inesperado.

De esta manera, La dolce casa desarrolla dos recorridos paralelos: el de una joven que busca construir su independencia y el de un padre que deberá revisar sus propias ideas sobre el futuro, la familia y las relaciones personales.

Maia Reficco y el elenco que acompaña la comedia romántica

Maia Reficco interpreta a Olivia Field, la joven que decide comprar la villa y emprender su restauración. Su personaje ocupa el centro de una historia en la que la independencia, las decisiones personales y la búsqueda de un nuevo comienzo se entrelazan con el romance.

La actriz comparte pantalla con Scott Foley, quien interpreta a Eric Field, el padre que viaja a Italia para intentar detener el proyecto. La relación entre ambos personajes constituye uno de los ejes principales de la película.

El reparto también incluye a Violante Placido como Francesca Pucci y a Giuseppe Futia como Giovanni Rosada. Sus personajes participan en las conexiones sentimentales que se desarrollan a lo largo del relato.

Tráiler de La dolce casa en Netflix