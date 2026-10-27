José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 4 episodios

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Una miniserie de cuatro episodios que ya comenzó a rodarse

El inicio del rodaje marca el comienzo de una nueva etapa para la adaptación de la novela de Santiago Díaz. Con el reparto principal confirmado y el equipo creativo anunciado, Jotadé avanzó hacia su realización como una miniserie de cuatro episodios.

La duración limitada de la producción permitirá concentrar la historia en una trama policial concreta, con un protagonista definido y un conflicto criminal que servirá como eje de los acontecimientos.

El proyecto reunirá a intérpretes de distintas generaciones y trayectorias, desde actores vinculados con grandes éxitos internacionales hasta figuras con experiencia en el cine y la televisión españoles.

La combinación de una novela policial, un reparto amplio y la dirección de Daniel Calparsoro define los principales componentes de la propuesta. La serie buscará llevar al formato audiovisual el universo de Santiago Díaz y presentar a un investigador cuya personalidad será tan importante como el caso que deberá resolver.

Por el momento, Netflix confirmó el comienzo de la producción y los principales integrantes del equipo artístico y técnico. La plataforma no anunció una fecha de estreno ni ofreció información adicional sobre el lanzamiento de los cuatro episodios.