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José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 4 episodios

Netflix estrena "Jotadé", la adaptación de la novela de Santiago Díaz que reunirá a José Coronado, Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente en un thriller ambientado en Madrid.

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Archivo)

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 4 episodios. (Foto: Archivo)

Netflix puso en marcha Jotadé, la adaptación de la primera novela de la saga policial de Santiago Díaz. La producción contará con cuatro episodios y estará ambientada en Madrid. El proyecto estará protagonizado por José Coronado, Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente, bajo la dirección de Daniel Calparsoro.

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La plataforma anunció la noticia el 26 de octubre de 2026 y reveló los principales detalles de una miniserie que combinará investigación policial, crimen organizado y personajes con personalidades muy marcadas.

La producción estará a cargo de MOD Producciones, con Fernando Bovaira como productor y Guillem Vidal-Folch como productor ejecutivo. El guion fue desarrollado por Isa Sánchez y Daniel Corpas, quienes trasladarán a la pantalla la historia creada por el escritor español Santiago Díaz.

De qué trata Jotadé, la nueva miniserie de Netflix

Según la descripción difundida por Netflix, Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana. Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido.

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Una miniserie de cuatro episodios que ya comenzó a rodarse

El inicio del rodaje marca el comienzo de una nueva etapa para la adaptación de la novela de Santiago Díaz. Con el reparto principal confirmado y el equipo creativo anunciado, Jotadé avanzó hacia su realización como una miniserie de cuatro episodios.

La duración limitada de la producción permitirá concentrar la historia en una trama policial concreta, con un protagonista definido y un conflicto criminal que servirá como eje de los acontecimientos.

El proyecto reunirá a intérpretes de distintas generaciones y trayectorias, desde actores vinculados con grandes éxitos internacionales hasta figuras con experiencia en el cine y la televisión españoles.

La combinación de una novela policial, un reparto amplio y la dirección de Daniel Calparsoro define los principales componentes de la propuesta. La serie buscará llevar al formato audiovisual el universo de Santiago Díaz y presentar a un investigador cuya personalidad será tan importante como el caso que deberá resolver.

Por el momento, Netflix confirmó el comienzo de la producción y los principales integrantes del equipo artístico y técnico. La plataforma no anunció una fecha de estreno ni ofreció información adicional sobre el lanzamiento de los cuatro episodios.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La miniserie "Jotadé" con José Coronado se basa en la novela de Santiago Díaz.
  • Sinopsis: Un policía poco convencional investiga un brutal crimen que oculta una peligrosa red criminal.
  • Elenco destacado: La serie cuenta con José Coronado, Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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