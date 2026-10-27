Está en Netflix, tiene 6 capítulos y es la miniserie perfecta para ver en pocos días

En ese contexto, el apagón digital se convierte en el detonante de una tragedia nacional. Los accidentes se multiplican y numerosas personas pierden la vida como consecuencia del caos generado por la interrupción de los servicios.

La magnitud del desastre obliga al Gobierno a encontrar respuestas rápidamente. La prioridad consiste en identificar a los responsables, recuperar la confianza pública y evitar que el miedo derive en una crisis política de mayores dimensiones.

Sin embargo, el caso presenta dificultades desde el comienzo. Descubrir quién estuvo detrás del sabotaje exige reconstruir los acontecimientos, analizar las posibles motivaciones y determinar si el ataque forma parte de una operación más amplia.

Robert De Niro interpreta a un expresidente convocado para resolver el misterio

Uno de los principales atractivos de la producción es la participación de Robert De Niro, quien interpreta a George Mullen, un expresidente estadounidense que debe regresar al centro de la escena política para enfrentar una emergencia nacional.

Mullen ya se encuentra alejado de las responsabilidades cotidianas del poder cuando recibe el encargo de encabezar una comisión de investigación. Su experiencia política se convierte en un recurso importante para intentar esclarecer el ataque y coordinar una respuesta ante la gravedad de los acontecimientos.

La convocatoria parte de Evelyn Mitchell, la presidenta en funciones interpretada por Angela Bassett. Ante la magnitud de la crisis, la mandataria necesita una figura capaz de asumir una tarea compleja y conducir una investigación que podría afectar a diferentes sectores del Estado.

En ese escenario, Mullen queda atrapado en una red de conspiraciones, amenazas directas y disputas de poder. Las respuestas no aparecen de manera sencilla y cada nueva pista puede modificar la interpretación de los hechos.

La presencia de De Niro aporta peso al relato y coloca al expresidente en el centro de una historia que combina investigación criminal, tensión política y dilemas relacionados con el ejercicio del poder.

Día Cero en Netflix: seis episodios para seguir una investigación contrarreloj

Uno de los aspectos que distinguen a Día Cero es su formato de seis episodios. La producción concentra la historia en una cantidad limitada de capítulos y organiza la narración alrededor de una investigación central.

Este esquema permite que el relato avance sobre el misterio principal sin extenderse innecesariamente. Desde el ataque inicial hasta las pesquisas que buscan identificar a los responsables, los acontecimientos se desarrollan alrededor de un conflicto definido.

A lo largo de los capítulos, la investigación incorpora nuevos interrogantes y presenta obstáculos que complican la tarea de Mullen. Las amenazas y las disputas de poder impiden que el caso avance de manera lineal y obligan al protagonista a reconsiderar sus hipótesis.

Para quienes buscan una ficción breve, el número de episodios ofrece una alternativa a las series que desarrollan sus historias durante varias temporadas. En este caso, la propuesta concentra el suspenso político en seis entregas.

Tráiler oficial de Día Cero en Netflix