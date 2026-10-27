En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Netflix revive la historia más dolorosa de Matthew Perry: el documental de 3 episodios que impacta a los fans de Friends

Qué esconde la historia de Matthew Perry: el documental de Netflix que vuelve sobre su vida y su trágico final. Enterate.

Netflix revive la historia más dolorosa de Matthew Perry: el documental de 3 episodios que impacta a los fans de Friends

Matthew Perry vuelve a conmover a los fanáticos de Friends con una producción que promete mostrar una faceta mucho más íntima del inolvidable actor. Netflix incorporó a su catálogo El de Matthew Perry, una serie documental de apenas tres episodios que reconstruye su historia a través de recuerdos, testimonios y momentos que marcaron su vida.

Leé también Tenía 29 años, pertenecía a la familia Grimaldi y fue encontrado muerto: quién era Antoine de Massy
tenia 29 anos, pertenecia a la familia grimaldi y fue encontrado muerto: quien era antoine de massy

A casi tres años de su muerte, ocurrida el 28 de octubre de 2023, cuando tenía 54 años, el nombre del actor vuelve a ocupar un lugar central. Esta vez, la propuesta busca ir más allá de Chandler Bing, el personaje que lo convirtió en una estrella mundial, para explorar al hombre que existía detrás de sus ocurrencias y su característico sentido del humor.

La producción recupera las voces de familiares y amigos que compartieron distintas etapas con Perry y propone un recorrido por su trayectoria, sus dificultades personales y el legado que dejó. La historia detrás de uno de los personajes más queridos de la televisión vuelve a despertar preguntas sobre la vida del actor y las batallas que enfrentó lejos de las cámaras.

El de Matthew Perry se presenta como una producción de tono íntimo, pensada para quienes quieren conocer aspectos de su historia que van más allá de sus éxitos profesionales. A lo largo de sus tres capítulos, los testimonios permiten reconstruir distintas etapas de su vida y recordar cómo era en la intimidad.

Uno de los ejes centrales es su lucha contra las adicciones, una problemática sobre la que el propio Perry habló públicamente durante años, incluso mientras protagonizaba una de las comedias más exitosas del mundo. Con el tiempo, también buscó transformar esa experiencia en una oportunidad para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

El contraste entre el humor que lo convirtió en una figura mundial y las dificultades que contó en primera persona es una de las claves de su historia. Detrás de Chandler Bing, el personaje de las respuestas irónicas y los comentarios inesperados, había un hombre que decidió compartir públicamente algunos de sus momentos más difíciles.

Matthew Perry quedó ligado para siempre a Friends, la sitcom que protagonizó durante sus diez temporadas, entre 1994 y 2004. Su química con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer convirtió al grupo de amigos en un fenómeno internacional que continúa conquistando nuevas generaciones.

Pero su carrera no se limitó a la televisión. También participó en películas y otros proyectos, mientras construía una imagen pública que combinaba el humor con una sinceridad poco habitual al hablar de sus problemas personales.

En 2022 publicó sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en las que repasó su carrera, sus relaciones y su experiencia con las adicciones. Aquel libro permitió conocer su propia versión de episodios que marcaron su vida y mostró el esfuerzo que implicó atravesar distintas etapas de recuperación.

La muerte del actor, el 28 de octubre de 2023, conmocionó al mundo del espectáculo y a millones de seguidores. Desde entonces, su historia continúa generando interés, tanto por el impacto de su trabajo como por las experiencias personales que decidió compartir.

La serie documental de Netflix propone volver sobre esa historia desde la mirada de quienes lo conocieron de cerca, con recuerdos que permiten reconstruir al hombre detrás de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión.

Además de esta producción, la plataforma sumó otras propuestas a su catálogo. Entre ellas se encuentra Contra el huracán, una película mexicana de 2026 protagonizada por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer y Mónica del Carmen, centrada en un joven capitán de yate que debe enfrentar una tormenta devastadora y recurrir a su hermano, con quien está distanciado, para intentar sobrevivir.

También se destaca Lupin, la ficción francesa protagonizada por Omar Sy que sigue las aventuras de Assane Diop, un ladrón de guante blanco que utiliza su inteligencia y sus habilidades para el engaño mientras se enfrenta a peligros y secretos de su pasado.

Sin embargo, para los seguidores de Friends, la historia de Matthew Perry ocupa un lugar especial. Con solo tres episodios, el documental invita a mirar más allá de Chandler Bing y recordar al actor cuya vida, talento y lucha personal dejaron una marca imborrable.

En pocas palabras

  • Netflix estrena: Documental sobre la vida de Matthew Perry, explorando su intimidad más allá de Chandler Bing.
  • Contenido del documental: Tres episodios que reconstruyen su historia con recuerdos, testimonios y su lucha contra las adicciones.
  • Legado del actor: La producción busca honrar su memoria, mostrando el contraste entre su humor icónico y sus batallas personales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Mermelada de frutilla casera: la receta fácil para lograr una textura espesa, un sabor intenso y el dulzor justo
Ni bicarbonato ni vinagre: la forma PERFECTA de eliminar el sarro de los orificios de la ducha y MEJORAR la presión
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar