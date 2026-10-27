Netflix revive la historia más dolorosa de Matthew Perry: el documental de 3 episodios que impacta a los fans de Friends

Uno de los ejes centrales es su lucha contra las adicciones, una problemática sobre la que el propio Perry habló públicamente durante años, incluso mientras protagonizaba una de las comedias más exitosas del mundo. Con el tiempo, también buscó transformar esa experiencia en una oportunidad para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

El contraste entre el humor que lo convirtió en una figura mundial y las dificultades que contó en primera persona es una de las claves de su historia. Detrás de Chandler Bing, el personaje de las respuestas irónicas y los comentarios inesperados, había un hombre que decidió compartir públicamente algunos de sus momentos más difíciles.

Matthew Perry quedó ligado para siempre a Friends, la sitcom que protagonizó durante sus diez temporadas, entre 1994 y 2004. Su química con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer convirtió al grupo de amigos en un fenómeno internacional que continúa conquistando nuevas generaciones.

Pero su carrera no se limitó a la televisión. También participó en películas y otros proyectos, mientras construía una imagen pública que combinaba el humor con una sinceridad poco habitual al hablar de sus problemas personales.

En 2022 publicó sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, en las que repasó su carrera, sus relaciones y su experiencia con las adicciones. Aquel libro permitió conocer su propia versión de episodios que marcaron su vida y mostró el esfuerzo que implicó atravesar distintas etapas de recuperación.

La muerte del actor, el 28 de octubre de 2023, conmocionó al mundo del espectáculo y a millones de seguidores. Desde entonces, su historia continúa generando interés, tanto por el impacto de su trabajo como por las experiencias personales que decidió compartir.

La serie documental de Netflix propone volver sobre esa historia desde la mirada de quienes lo conocieron de cerca, con recuerdos que permiten reconstruir al hombre detrás de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión.

Además de esta producción, la plataforma sumó otras propuestas a su catálogo. Entre ellas se encuentra Contra el huracán, una película mexicana de 2026 protagonizada por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer y Mónica del Carmen, centrada en un joven capitán de yate que debe enfrentar una tormenta devastadora y recurrir a su hermano, con quien está distanciado, para intentar sobrevivir.

También se destaca Lupin, la ficción francesa protagonizada por Omar Sy que sigue las aventuras de Assane Diop, un ladrón de guante blanco que utiliza su inteligencia y sus habilidades para el engaño mientras se enfrenta a peligros y secretos de su pasado.

Sin embargo, para los seguidores de Friends, la historia de Matthew Perry ocupa un lugar especial. Con solo tres episodios, el documental invita a mirar más allá de Chandler Bing y recordar al actor cuya vida, talento y lucha personal dejaron una marca imborrable.